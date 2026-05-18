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"Las mujeres facturan": el inesperado giro judicial que le devolvió millones a Shakira

La artista colombiana tuvo que esperar 15 años, pero logró un resarcimiento muy favorable. Para la justicia española, una mala acusación del fisco no pudo probar que ella fuera una evasora y ordenó que se de restablezca una cifra millonaria en dólares.

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Shakira recibirá una cifra millonaria en dólares por un jucio. (foto:A24.com)

Shakira recibirá una cifra millonaria en dólares por un jucio. (foto:A24.com)

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", es el tema y parte de la letra de una canción de Shakira de marzo de 2024. Fue compuesta para "vengarse" del jugador Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, porque descubrió que lo engañaba con otra mujer. Dos años más tarde, la frase cobra otro sentido.

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La justicia española ordenó al fisco de ese país que le devuelva 55 millones de euros. Unos 63 millones de dólares por una causa por presunta evasión y defraudación iniciada en 2011. “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, dice el fallo que le hará recuperar parte de su fortuna a la cantante colombiana que es multimillonaria.

Aunque no aparece en Bloomberg entre los más ricos del mundo, no le debe importar demasiado. Se estima que por las ventas de sus discos, sus canciones, recitales y su imagen, Shakira debe tener una fortuna personal que supera ampliamente los 300 millones de dólares. Por lo que estos 63 millones adicionales - que regresan vía judicial - no le vendrán nada mal.

Hubo dos datos demoledores contra la acusación del fisco: según la sentencia, Hacienda no logró demostrar que Shakira hubiera permanecido en España más de 183 días durante ese año, el requisito legal para establecer residencia fiscal. El tribunal también concluyó que el centro principal de actividades económicas de la cantante estaba fuera de España.

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"Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda..."

Dice la letra de la famosa canción de "venganza" de Shakira contra Piqué. Justo antes del ya célebre latiguillo: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Y eso fue lo que pasó. El fisco español puso los ojos en la artista colombiano cuando su relación con el astro del Barsa y la selección española fue tapa de los medios de todo el mundo. En el año 2011, los "sabuesos" de la impositiva creyeron tener datos como para acusarla a ella de evasión. Por ser colombiana, los ingresos de su música, imágen, conciertos y reproducciones no tributaban en España, cuando ella ya vivía en la ciudad Condal.

Y le iniciaron una causa por esa evasión. Mucho tuvo que batallar Shakira en la justicia española. Por dos temas al mismo tiempo: el divorcio con Piqué - y la tenencia de sus hijos - y esta cuestión por presunta evasión. Además del adulterio, el otro "regalito" del jugador catalán.

Shak y piqué en 2011
Shakira y Piqué en 2011. El comienzo del amor entre dos estrellas y también, el interés del fisco por posibles casos de evasión. (Foto: A24.com)

Shakira y Piqué en 2011. El comienzo del amor entre dos estrellas y también, el interés del fisco por posibles casos de evasión. (Foto: A24.com)

El conflicto entre Shakira y Hacienda comenzó formalmente en 2018, cuando la Fiscalía española la acusó de haber evadido alrededor de 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, al considerar que residía en Barcelona junto al exfutbolista Gerard Piqué aunque oficialmente mantenía residencia fiscal en Bahamas.

Durante años, la cantante negó las acusaciones y sostuvo que su vida profesional transcurría principalmente fuera de España. Sin embargo, en 2023 aceptó un acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio que podía derivar en prisión. En ese pacto reconoció los delitos fiscales correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, recibió una condena de tres años de prisión - que no cumplió efectivamente - y pagó una multa de más de 7,3 millones de euros. Pero un año antes, el del comienzo del amor, era otra cosa.

La causa resuelta ahora era distinta: correspondía exclusivamente al ejercicio fiscal de 2011. Y allí la Audiencia Nacional concluyó que la Agencia Tributaria no pudo probar su residencia en España. El fallo, de más de cien páginas, sostiene que las evidencias aportadas por Hacienda fueron insuficientes y que la mayor parte de la actividad económica de Shakira se desarrollaba fuera del país.

El caso tuvo enorme repercusión internacional porque la cantante fue uno de los rostros más visibles de las campañas españolas contra la evasión fiscal de celebridades y deportistas. En años recientes también fueron investigados o condenados futbolistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Radamel Falcao, mientras otros como Xabi Alonso terminaron absueltos.

La fortuna de 63 millones de dólares tal vez tenga que esperar un poco antes de llegar a su cuenta personal. Es que la Agencia Tributaria española anunció que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, por lo que el caso todavía no está completamente cerrado. Pero como no aparezca un documento más que secreto, parece difícil que puedan probar lo que no supieron como hacer en tantos años.

De todas maneras, Shakira está en otra cosa. Es la cara del tema principal del Mundial 2026 y participará en el show del entretiempo de la final. Algo que tendrá la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Esa canción resultó ser profética. Así que tomemos hasta su parte final. Como dice Shakira (¿pensando en el fisco español?): "Ya está, chao".

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