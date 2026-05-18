Desgarrador: el mensaje de Sebastián Driussi tras la lesión que lo deja afuera de la final entre River y Belgrano

Embed - Sebastian Driussi on Instagram: "Ayer pasé un momento difícil, pero gracias a Dios los estudios trajeron tranquilidad. Ahora toca enfocarme en la recuperación, trabajar al máximo y volver más fuerte para seguir dando todo por esta camiseta. Orgulloso de mis compañeros por el esfuerzo y por haber conseguido el pase a la final. Voy a estar acompañando y empujando desde donde me toque. Gracias a todos por los mensajes y el apoyo " View this post on Instagram

Cuántas lesiones sufrió Driussi desde su regreso a River

La continuidad física ha sido el principal obstáculo para el futbolista desde su retorno al club de Núñez en enero del año pasado. Con este último parte, las lesiones continúan siendo el karma del atacante, quien ya lleva tres en lo que va del año y seis desde su vuelta.

A diferencia de las cinco afecciones anteriores, que habían sido exclusivamente desgarros o sobrecargas musculares, esta generó un temor mucho mayor debido a dos indicios claros: el mal movimiento de su rodilla tras el contacto con Ibarra y su salida en camilla y entre lágrimas. Afortunadamente, este diagnóstico le permitirá estar óptimo para regresar y sumarse a los trabajos durante la pretemporada.

Qué otros jugadores de River se lesionaron junto a Driussi

El "Hospital de Núñez" sumó más integrantes tras la batalla ante el Canalla, complicando seriamente el armado del equipo para la final en el Estadio Mario Alberto Kempes. Aníbal Moreno debió ser sustituido tras hacer un mal movimiento y los estudios arrojaron el mismo resultado que a Driussi, por lo que también se perderá el partido decisivo por el título.

Por su parte, la situación defensiva también sumó preocupación internacional. Gonzalo Montiel, que disputó el encuentro sin estar al 100%, vio su cuadro agravarse y padece ahora un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Con este panorama muscular, el lateral derecho de la Selección Argentina llegará con lo justo al comienzo de la Copa del Mundo, abriendo un fuerte interrogante tanto para el Chacho Coudet como para el cuerpo técnico nacional.