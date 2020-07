Serie Vikingos: ¿cuánto de realidad y cuánto de mito hay?

La serie Vikingos (Vikings) fue creada por Michael Hirst y difundida alrededor del mundo por emisoras tales como History Channel, Fox y Netflix. Las aventuras de Ragnar Lothbrok, un simple vikingo agricultor que ascendió para convertirse en rey no dejó de reclutar fanáticos en todo el mundo desde su estreno en 2013.

El creador de la serie, como comentó en diversas entrevistas, siempre se sintió mucho más cómodo escribiendo sobre hechos antiguos que contemporáneos. Por supuesto que la serie Vikingos no fue la excepción. Se inspiró en gran cantidad de cuentos y mitos nórdicos de la alta Edad Media escandinava. Las fuentes históricas siempre despiertan curiosidad e invitan a realizar comparaciones respecto a la realidad y la ficción.

¿Hasta qué punto la serie es fiel a la historia? Esta es la pregunta que muchos cinéfilos se hacen para comprender si la obra gesta verdaderamente la historia de la tribu, si los vikingos eran violentos y creyentes, o si se percibe más imaginación que realidad.

Vikingos: mitos vs realidad

Al igual que afirmó en diversos diálogos el creador de la serie, Michael Hirst, se sabe que los vikingos no eran una sociedad alfabetizada. No existen muchos escritos en donde se haya dejado legado de cómo era la cultura o cómo eran ellos realmente en la cotidianidad.

Pero sí, se descubrió según Hirst que “La gente decía que no era posible escribir una serie sobre vikingos porque eran terribles, brutales y simplemente saqueaban y violaban a todo el mundo. Pero cuanto más leía y comprendía me daba cuenta de que era una cultura rica y maravillosa que había sido estigmatizada por enemigos, monjes cristianos que tenían asuntos que resolver con ellos. Me enamore de su paganismo y de lo democráticos que eran, comparados con otras sociedades.”

Cómo explicó Michael y al igual que sucedió en la historia, según antiguos escritos, los vikingos eran personas muy temidas, violentas y dispuestos a dar su vida no solo por sus creencias sino también por las conquistas. Al igual que se muestra en la serie, los hombres utilizaban una especie de maquillaje llamado kohl el cual estaba hecho de almendras quemadas y otros materiales. Así se pintaban los ojos para protegerlos del sol en la batalla.

Los emblemáticos peinados de trenzas también eran característicos de las mujeres de la época. Y, cómo ocurre a lo largo de las temporadas, la historia cuenta que las mujeres podían participar de las guerras, contar con más independencia que otras figuras femeninas en Europa y hasta llegar a ser terratenientes si su marido fallecía.

Además, existieron hechos históricos muy puntuales tales como el saqueo del monasterio Lindisfarne en Gran Bretaña (1973) o las incursiones hacia otros puntos de Europa que aparecen en la serie manteniendo la veracidad de la historia antigua de los vikingos.

Ragnar Lothbrok

El personaje principal de la serie durante las primeras tres temporadas fue interpretado Travis Fimmel quien llevó la piel de Ragnar Lothbrok. Si bien, esta figura estuvo documentada como persona real en la retórica nórdica, su verdadera existencia no estuvo del todo clara. “En la primera mitad del XX se dudaba de su existencia como tal. Se creía que cuando los nórdicos escribieron su saga -200 años después de los sucesos y por tradición oral- habían hecho un compendio de varios personajes de la misma familia. Sin embargo, en la crónica anglosajona se descubrieron varias coincidencias y se llegó a la conclusión de que sí existió” explicaba a ABC Víctor Álvarez, autor de Los Vikingos: Crónica de una aventura, libro que narra la historia de los sanguinarios hombres del norte.

Ragnar fue la figura que se centró como el líder de las exploraciones y los viajes en barco hacia distintas partes de Europa. Las travesías tenían como principal objetivo la conquista de nuevos territorios para llevar a cabo asentamientos agrícolas ganaderos. La expansión de la tribu y la demostración en el campo de batalla de ser los mejores guerreros de la época hizo que los vikingos dejen una marca profunda en la historia.

La serie logra capturar correctamente el peso que tuvo su figura en la historia de los hombres del norte contando en primer lugar, desde los inicios de la temporada, como era su vida como agricultor y de qué manera logra iniciar su camino para convertirse en líder. Narra también de qué forma fue ganando y adquiriendo la confianza del pueblo para obtener apoyo en lo que sería su mandato y cómo convirtió a esta cultura pagana en miembros conocidos incluso por zares y en grandes navegantes del mundo.

En base a estas reflexiones se puede concluir que la serie tiene una sólida consistencia temática basada en un profundo estudio sobre las historias y los mitos Vikingos. Esto ayuda a imaginarse cómo podría haber vivido esta cultura antiguamente y de qué manera se organizaban tanto socialmente como jerárquicamente. Aunque, no cabe duda que para darle vida, agilidad y ficción a la serie las invenciones forman parte de la trama.