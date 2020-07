Sigue la polémica: Los epígrafes de revista Caras también son discriminatorios y gordofóbicos

Amalia en Caras

“La hija mayor de Máxima de Holanda luce con orgullo su look 'Plus Size'”, reza el título de la nota de tapa de Caras una de las revistas de espectáculos más importante del país.

La indignación y el repudio no tardó en llegar: lectores, famosos, nutricionistas e incluso los periodistas holandeses mostraron su enojo por mencionar el "talle grande" de la princesa, que con unas palabras en inglés quisieron decir de una forma “cool” que está excedida de peso.

Muchos movimientos feministas que luchan por la aceptación del cuerpo real contra los estereotipos de belleza que indican que solo estar delgados está bien y, esto termina llevando a muchas chicas a trastornos de alimentación que hasta ponen en riesgo su vida, no tardaron en levantar la voz en contra de la publicación.

Amalia y Máxima, la reina de Holanda

Incluso famosas como Oriana Sabatini hace unos días se animó a contar que padeció durante 10 años trastornos de alimentación y que recién ahora, con 24 años, comenzó a aceptarse. Al verla, Sofía Macaggi también contó su padecer y reveló que fue anoréxica durante 3 años perdiendo incluso su periodo y hasta siendo sometida a cirugías por poner en riesgo el funcionamiento de sus órganos.

Pero las cosas no solo quedaron ahí, en el interior de la nota y en sus epígrafes destacados hicieron mención una y otra vez al cuerpo de la adolescente, heredera al trono de los Países Bajos.

Amalia y su papa, el rey de Holanda

“Desde hace años, la hija de Máxima y del rey Guillermo lucha contra las críticas por su sobrepeso. A los 16, la adolescente posó en su Palacio Huis Ten Bosch y se mostró feliz con sus ´redondeces´”, indica un fragmento de la nota que ya dejó los eufemismo de lado para señalar directamente su físico y tratarla de gorda.

La revista no se cansó de estigmatizar a la joven, incluso se animaron a decir que era la preferida de su abuela, la ex reina Beatriz, ya que se ve reflejada en ella porque “heredó la contundencia física de los Orange”.

Además, muchos de los que leyeron o vieron la nota recordaron que la hermana de la reina de los Países Bajos, Zorreguieta, se suicidó en 2018 a 33 años tras luchar durante años contra sus problemas alimenticios y la depresión.

Amalia y sus hermanas

Desde la redacción de la revista, su directora Liliana Castaño hizo un descargo con gusto a poco. “Amalia, la tapa de Caras y una historia de superación”, comenzó nuevamente de forma desafortunada.

“Quisimos mostrar el gran momento de una princesa que vive su adolescencia sin tabúes y defiende su figura de ‘mujer real’, pero no pudimos evitar la polémica. Abolir la perfección que nos esclaviza. Rescatar una historia de superación. Ese fue el objetivo de nuestra última tapa”, explicó la periodista.

Sin embargo, la princesa no tiene ninguna historia de superación pues ella no lucha contra su cuerpo, si no todo lo contrario: lo acepta y jamás en su país se mencionó nada al respecto. Los medios nunca se atrevieron a tanto.

Lo que sucede, quizás yendo a la historia de las reinas y princesas recientes, como Lady Di y hasta la reina Letizia de España fueron señaladas por sufrir trastornos alimenticios, presionadas por la imagen de la corona. Aunque esto tampoco nunca fue corroborado.

“La princesa Catalina Amalia, princesa de Orange, princesa de los Países Bajos, heredera al trono por ser la hija mayor del rey Guillermo y de Máxima Zorreguieta, con todos sus títulos reales no pudo esquivar el bullying y su historia puede resultar inspiradora. Su fortaleza, cómo sobrellevó ser la princesa ‘plus size', cómo la llamaban en Holanda y el apoyo de su familia, es lo que revela la nota”, volvió a escribir Castaño aunque desde el otro lado del océano la desmintieron.

Rick Evers, periodista holandés especializado en la realeza y el acreditado a estar presente en la toma de las fotografías que fueron tapa de esa revista, mostró su indignación incluso desmintió la información, el conoce bien el nucleo familiar incluso publicará el año que viene un libro sobre la reina Máxima.

"Estoy igual de sorprendido que hace algunos años, cuando las redes sociales fueron tan groseras con Amalia tras su aparición en el Día del Rey. Afortunadamente, muchas personas se avergüenzan de tales comentarios. Es muy fácil tener una opinión negativa, pero es mucho mejor hacer un cumplido: es una joven inteligente y de gran corazón, que realmente quiere hacer lo correcto y marcar la diferencia, incluso siendo tan joven".