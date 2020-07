Soledad Fandiño nuevamente soltera por unos motivos muy particulares

Soledad Fandiño

Soledad Fandiño finalizó su vínculo con Martín Brenna tras convivir durante los casi tres meses de cuarentena obligatoria que rigen aún en nuestro país.

La información la confirmaron en “Los Ángeles de la Mañana”, El Trece, Soledad y Martín habían formalizado el vínculo a principios del año con una foto de ellos juntos en la playa en Miami. Esto fue tras que se la vinculó a la actriz con el músico Charly Alberti, algo que desmintieron ambos.

Al poco tiempo del comienzo del romance se decretó la cuarentena y ambos se mudaron juntos. “Éll hace un mes que abandonó la casa porque ella no es lo que muestra. Es muy celosa y posesiva”, contó Yanina Latorre.

”Le molestaba que él es muy lindo y que subía fotos solo a su Instagram, donde las minas le escribían. Si le preguntan a Martín, dice que se separaron, pero si le preguntan a Soledad, ella directamente dice que nunca estuvo de novia con él. Es divino y contesta, pero Fandiño dice que desde Nacho Lecouna que no tiene novia, y borró todas las fotos que tenía con Martín”, agregó la panelista.

Sin embargo, parece que la mama de Milo (5), que tuvo junto con René Pérez, no estaría solo sino que habría vuelto a charlar con su ex Nacho Lecouna. “Las malas lenguas dicen que ella estaría hablando de vuelta por WhatsApp con Lecouna. Y alguien me dijo que Lecouna es el único que le puede aguantar los caprichos”, completó la mujer de Diego Latorre.

