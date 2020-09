Solita Silveyra enojada con los rumores de pelea con Teté Coustarot y la salida de su programa: “Estoy cansada de tanta malicia”

Soledad Silveyra

Solita Silveyra lleva 10 días de aislamiento ante el positivo de coronavirus que dio Claudia “La Gunda” Fontán, una de sus compañeras de “Mujeres de ElTrece”, El Trece. “Nos hicimos 2 hispados en 20 días”, comentó la actriz y conductora sobre los contagios de covid-19 que tuvieron las protagonistas del ciclo que produce Marcelo Tinelli.

El primero vale recordar que fue el de Roxy Vázquez antes del arranque del ciclo y luego el de Fontán una vez que el programa ya había empezado.

“Voy por los 10 días de aislamiento, vuelvo la semana que viene con la Gunda”, aseguró afirmando que regresará a ponerse al frente del ciclo de las tardes del canal en una entrevista con “Esto no es Hollywood”, que conduce Fernanda Iglesias por MR 89.5.

“Se dijo que me iba, que me había peleado con Teté (Coustarot) No entiendo de dónde viene, por qué lo hace, estoy un poco enojada. Es como que no pueden ver a cinco mujeres juntas. Estoy enojada”, aseguró ante los rumores que se generaron en el ciclo.

“No puedo entender la malicia, no sé de dónde viene, me cansó eso. Es indignante, no pueden ver a cinco mujeres juntas”, repitió subiendo el tono. “Hablaron mal de mí, ¿con qué derecho?, no lo leí pero con lo que me dijeron los amigos me alcanzó”, explicó.

“Son 56 años que trabajo, no estoy para esto, no sé de dónde sale”, se cuestionó. La actriz reveló que la relación entre las cinco mujeres: Tete Cosutarot, Roxy Vazquez, Giemena Grandineti y la Gunda las cosas están perfectas.

Sobre el arranque del programa sí admitió que no fue lo que esperaban: “La semana fue muy caótica, salimos muy rápido, sin ensayo, pero con ganas de tirar para adelante. Ahora los números se fueron muy para arriba y me da miedo…”, dijo entonces Fernanda le preguntó de qué números hablaba y Solita respondió:“Los de la a pandemia”, por la cantidad de contagios que se suman todos los días.

“Hay que cuidarse mucho, nos cuidan mucho en La flia, pero yo soy bastante distraída. Es riesgoso, yo soy una mujer grande. Igual quiero volver para ver como me siento”, reveló.

Sobre los cambios ante la cuarentena que están haciendo las conductoras titulares, que fueron reemplazadas por Flor de la V, Sandra Borghi y Luli Fernández, sostuvo: “Me parecieron muy bien las chicas que nos reemplazaron. Están más ordenadas, tienen una semana de cámara, nosotras salimos muy rápido. El programa se está buscando, no se encuentra, nos falta. Somos muchas”.

Entonces explicó el motivo de la desprolijidad: “No hay tiempo de nada: llegas, grabas, no hay tiempo de conversación, de un scrum, se tener una charla las 5 solas. En el chat estamos con los productores. No tenemos intimidad”.