The Walking Dead: ¿Cuántos capítulos tiene?

El drama de terror zombie lleva 10 temporadas de pleno éxito y próximamente llega la número 11.

La temática de zombies fue acrecentando popularidad gracias al culto vudú, quienes hablaron en la antigüedad de muertos resucitados que volvían a la vida para servir a los hechiceros. En simultáneo, la idea de que la mordida de una de estas criaturas te convertía en uno de ellos fue cobrando vida con gran rapidez. Fue así como surge The Walking Dead, capítulos que llevan a la pantalla chica la historia basada en un cómic de muertos vivientes escrito por Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard.

Muchos buscan The Walking Dead capítulos en Internet para poder disfrutar una maratón de esta producción. Puede verse en Argentina completa a través de una subscripción disponible en la plataforma Flow de Cablevisión y Fox Play. Los 147 capítulos que lleva al presente la serie, prometen la adrenalina de un Apocalipsis zombie y una batalla por la supervivencia de la humanidad. En paralelo, el gigante del streaming Netflix, ya cuenta en su plataforma con nueve de las diez temporadas estrenadas listas para ver.

Sinopsis

La serie cobra vida en un escenario post apocalíptico zombie mundial. Estas criaturas llamadas muertos vivientes son atraídos por los ruidos y el aroma de los humanos despertando un instinto asesino: los comen para sobrevivir o los muerden y los arañan para convertirlos en uno de ellos.

La mutación zombie se realiza de forma permanente en las personas por lo cual la única forma de matarlo es incinerando o destruyendo su cerebro. El personaje principal es el ayudante del sheriff Rick Grimes (interpretado por Andrew Lincoln) quien se encontraba en un coma durante el Apocalipsis. Al despertar se convierte en un líder de un grupo de sobrevivientes en Atlanta, Georgia que tendrá como objetivo no sólo encontrar a su familia sino también sobrevivir de la persecución zombie y los ataques de otros grupos de personas sobrevivientes.

A lo largo de los capítulos los zombies no son la única amenaza. Las relaciones humanas y las alianzas en este contexto se vuelven peligrosas a la par. El instinto primitivo y básico del ser humano sale a la luz exponiendo historias inimaginables. Ponerse de acuerdo será un gran desafío.

La creación

Robert Kirkman en conjunto a sus dos compañeros comienza en el año 2003 a escribir la historia de un policía que luego de un tiroteo termina herido y entra en coma. Al despertar, el mundo estaba dominado por la invasión zombie. Este relato cobra vida con forma de cómics que Después de 193 publicaciones en julio del 2019 se emitió el último.

Años más tarde en el 2010 la cadena AMC desarrolla la serie de televisión basándose en The Walking Dead. El estreno de los primeros seis capítulos fue furor superando cualquier expectativa: la primera temporada fue nominada a la Mejor Serie de Drama en la 68 edición de los Golden Globe Awards. Además tan solo el capítulo piloto recibió 5.3 millones de espectadores batiendo récord en la cadena.

A lo largo de las temporadas fue adquiriendo cada vez más fanáticos y relevancia llegando incluso a ser un invitado de honor en las Comic Con. Camisetas, gorras y disfraces son solo algunos de los elementos que hoy tulipán los cinéfilos para mostrar su amor público por la trama.

El origen

Tanto la serie como el cómic de The Walking Dead mantuvieron en secreto una de las principales incógnitas que, al presente, sigue sin respuesta ¿Qué causó la epidemia zombie?

La continuidad del relato en ambas plataformas fueron mostrando el día a día de los personajes que enfrentaron miles de tragedias post-apocalípticas. Pero, en ningún momento Robert Kirkman ni sus colegas dieron una sola pista a lo largo de la historia sobre este cuál fue el gran misterio qué causó la epidemia zombie en primer lugar. Sin embargo, uno de los seguidores de la ficción se atrevió a preguntarle al guionista, a través de red social Twitter, respecto a esto: “Nunca obtuvimos una respuesta incluso con el cómic terminado, ¿qué causó a los zombies?”. “Esporas espaciales” respondió Robert Kirkman a través de su cuenta oficial. Si bien, no se sabe si esta fue una respuesta seria o una broma del momento su respuesta generó gran revuelo en las redes sociales.

Poco tiempo después y de forma curiosa, el tweet fue eliminado. Al presente no se encuentra disponible en el timeline de Kirkman aunque, muchos fanáticos, le llegaron a tomar una captura de pantalla. En diversas entrevistas el creador comentó que no le encuentra sentido a explicar el origen del Apocalipsis ya que el suceso no cambiaría en lo absoluto la vida de los personajes. Sin embargo, el hecho de que borre su declaración deja en tela de juicio que pueda llegar a tratar este tópico en alguna temporada de la serie.

Al momento, los seguidores de The Walking Dead, luego de 147 capítulos de puro terror zombie están a la espera del estreno de la onceava temporada de la serie. Se cree que, al igual que en las ocho anteriores, se respete el formato de 16 episodios.