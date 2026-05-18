El Gobierno prepara la "Semana Argentina en París" para atraer inversiones europeas

El anuncio del embajador

El anuncio fue realizado por Sielecki a través de su cuenta de X, donde además agradeció el respaldo político del Gobierno. “Gracias, presidente y canciller, por la confianza”, escribió el diplomático.

En la misma publicación, el embajador sostuvo que la convocatoria tendrá “una agenda estelar, digna de la atracción que genera hoy el país gracias al magnetismo mundial de Javier Milei y a la gran política exterior liderada por Pablo Quirno”.

El Gobierno apuesta a mostrar señales de apertura económica y estabilidad para seducir a empresarios europeos en un contexto en el que busca consolidar el ingreso de capitales extranjeros.

Sielecki también destacó el crecimiento de las inversiones provenientes de Francia y del resto del continente europeo desde el inicio de la gestión libertaria. Según aseguró, los desembolsos franceses aumentaron un 50,7% en los últimos 18 meses.

“ARG WEEK PARÍS lo acelerará”, afirmó el embajador, al remarcar el rol estratégico que la Casa Rosada le asigna al evento dentro de su política de promoción internacional.

La publicación recibió rápidamente el respaldo del canciller Pablo Quirno, quien compartió el mensaje en sus redes sociales y celebró la iniciativa con una referencia en francés. “¡Hay ‘Semaine Argentine’ en París!”, escribió.

Además, Quirno adelantó que la Cancillería trabaja en la organización de nuevas actividades similares en otras ciudades europeas durante la segunda mitad del año, en línea con la estrategia oficial de multiplicar foros y encuentros económicos para atraer inversiones y reforzar la agenda internacional del Gobierno.