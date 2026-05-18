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El Gobierno prepara la "Semana Argentina en París" para atraer inversiones europeas

La administración de Javier Milei busca replicar en Francia el modelo de la Semana Argentina realizada en Nueva York.

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El embajador argentino en Francia

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, aseguró que las inversiones francesas crecieron más de 50% en los últimos 18 meses.

La administración de Javier Milei prepara una nueva apuesta internacional para atraer inversiones tras la Argentina Week realizada en Nueva York en marzo pasado. El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, confirmó este viernes que el Gobierno organizará la “Semana Argentina en París”, un evento que buscará fortalecer vínculos con empresarios e inversores europeos durante la segunda mitad del año.

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La iniciativa se desarrollará en París, una ciudad que desde el oficialismo describen como uno de los principales centros europeos de negocios y finanzas. La intención es repetir el esquema implementado en Estados Unidos y utilizar el encuentro como plataforma para captar inversiones extranjeras y ampliar la presencia económica argentina en Europa.

Ian Sielecki embajador en Francia

El objetivo central es replicar el formato neoyorquino y profundizar el acercamiento con el empresariado del bloque europeo, una región que el oficialismo busca capitalizar como motor de inversiones.

El anuncio del embajador

El anuncio fue realizado por Sielecki a través de su cuenta de X, donde además agradeció el respaldo político del Gobierno. “Gracias, presidente y canciller, por la confianza”, escribió el diplomático.

En la misma publicación, el embajador sostuvo que la convocatoria tendrá “una agenda estelar, digna de la atracción que genera hoy el país gracias al magnetismo mundial de Javier Milei y a la gran política exterior liderada por Pablo Quirno”.

El Gobierno apuesta a mostrar señales de apertura económica y estabilidad para seducir a empresarios europeos en un contexto en el que busca consolidar el ingreso de capitales extranjeros.

Sielecki también destacó el crecimiento de las inversiones provenientes de Francia y del resto del continente europeo desde el inicio de la gestión libertaria. Según aseguró, los desembolsos franceses aumentaron un 50,7% en los últimos 18 meses.

ARG WEEK PARÍS lo acelerará”, afirmó el embajador, al remarcar el rol estratégico que la Casa Rosada le asigna al evento dentro de su política de promoción internacional.

La publicación recibió rápidamente el respaldo del canciller Pablo Quirno, quien compartió el mensaje en sus redes sociales y celebró la iniciativa con una referencia en francés. “¡Hay ‘Semaine Argentine’ en París!”, escribió.

Además, Quirno adelantó que la Cancillería trabaja en la organización de nuevas actividades similares en otras ciudades europeas durante la segunda mitad del año, en línea con la estrategia oficial de multiplicar foros y encuentros económicos para atraer inversiones y reforzar la agenda internacional del Gobierno.

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