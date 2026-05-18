Crisis en Bolivia: manifestantes exigen la renuncia del presidente

En paralelo, la Fiscalía General del Estado emitió una orden de arresto contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, señalado como uno de los impulsores de las protestas.

“Ya se ha emitido a requerimiento de informe policial y de Inteligencia y a requerimiento de la denuncia que ha realizado el Ministerio de Gobierno, una resolución de aprehensión fundamentada en contra del señor Argollo y otros”, informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Cómo comenzó la crisis en Bolivia

El conflicto se inició hace dos semanas, cuando organizaciones sindicales, vecinales e indígenas reclamaron un aumento salarial del 20% y comenzaron a exigir la salida de Paz, que lleva apenas seis meses en el cargo.

Los manifestantes instalaron bloqueos en las rutas que conectan La Paz y El Alto. Solo en esa región se contabilizan al menos 15 cortes, mientras las protestas se expandieron hacia otros departamentos del país.

Bolivia Reuters 2 El gobierno aseguró que detectó grupos armados entre los manifestantes y advirtió sobre mensajes que llaman a una “guerra civil” en medio de la escalada del conflicto. (Foto: Reuters).

La situación derivó en un progresivo desabastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos en la capital administrativa. El sábado, las fuerzas de seguridad intentaron despejar algunos puntos de bloqueo, aunque las autoridades retrocedieron para evitar una escalada mayor del conflicto.

Este lunes, diferentes sectores confluyeron en el centro paceño. Entre los movilizados también participaron seguidores de Evo Morales, quienes llegaron a la Plaza Murillo tras semanas de marcha.

Morales permanece refugiado en la región del Chapare, su principal bastión político, mientras pesa sobre él una orden de captura en una causa vinculada a corrupción de menores.

La denuncia del gobierno sobre armas y amenazas de “guerra civil”

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que algunos grupos de manifestantes comenzaron a utilizar armas de fuego.

“Hoy llega a La Paz la marcha de los cocaleros y de Evo Morales, ese es el hecho noticioso más importante del día, pero queremos denunciar que, lamentablemente, se han identificado grupos que han pasado al uso de las armas y eso sí nos tiene preocupados”, afirmó el portavoz, citado por la prensa boliviana.

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Según explicó, el principal referente de esos grupos sería el exfuncionario del Ministerio de Defensa Bernabé G.P., a quien identificó como “presidente del comité de conflicto” de los Ponchos Rojos, una facción de campesinos aimaras del altiplano paceño conocida por exhibir armas antiguas y mantener una estructura de organización de tipo militar.

Gálvez también mostró un video difundido en redes sociales donde se observa a una veintena de presuntos integrantes de los Ponchos Rojos exhibiendo armas en una carretera andina mientras gritaban “ahora sí, guerra civil”.

De acuerdo con el vocero, el exfuncionario habría convocado a los manifestantes a sumarse a la marcha evista y cocalera “con todas las armas posibles”.