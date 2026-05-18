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Crisis en Bolivia: manifestantes exigen la renuncia del presidente

El Gobierno de Bolivia denunció la presencia de grupos armados vinculados a sectores afines a Evo Morales y la fiscalía ordenó detener a uno de los dirigentes de la protesta.

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Las protestas se intensificaron en La Paz con marchas

Las protestas se intensificaron en La Paz con marchas, cortes y enfrentamientos mientras el gobierno intenta contener una crisis que amenaza con agravarse en todo el país. (Foto: Reuters).

La tensión política y social en Bolivia escaló este lunes con una nueva jornada de protestas que paralizó el centro de La Paz. La policía reprimió con gases lacrimógenos a manifestantes que intentaban avanzar hacia la Plaza Murillo, mientras la fiscalía ordenó detener a uno de los principales dirigentes de la movilización, en medio de una crisis que ya provoca desabastecimiento y amenaza con agravarse.

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Los líderes de las protestas, identificados por el gobierno como sectores afines al expresidente Evo Morales, ratificaron su exigencia de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder el 8 de noviembre tras dos décadas de predominio del Movimiento Al Socialismo (MAS). Además, rechazaron la convocatoria al diálogo impulsada por el Ejecutivo durante el fin de semana.

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La crisis pol&iacute;tica y social en Bolivia ya genera desabastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos tras m&aacute;s de dos semanas de bloqueos y movilizaciones. (Foto: archivo).

La crisis política y social en Bolivia ya genera desabastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos tras más de dos semanas de bloqueos y movilizaciones. (Foto: archivo).

La Plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno, amaneció bajo un fuerte operativo policial y militar. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para impedir el avance de las columnas de manifestantes, según reportaron medios locales.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado emitió una orden de arresto contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, señalado como uno de los impulsores de las protestas.

“Ya se ha emitido a requerimiento de informe policial y de Inteligencia y a requerimiento de la denuncia que ha realizado el Ministerio de Gobierno, una resolución de aprehensión fundamentada en contra del señor Argollo y otros”, informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Cómo comenzó la crisis en Bolivia

El conflicto se inició hace dos semanas, cuando organizaciones sindicales, vecinales e indígenas reclamaron un aumento salarial del 20% y comenzaron a exigir la salida de Paz, que lleva apenas seis meses en el cargo.

Los manifestantes instalaron bloqueos en las rutas que conectan La Paz y El Alto. Solo en esa región se contabilizan al menos 15 cortes, mientras las protestas se expandieron hacia otros departamentos del país.

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El gobierno asegur&oacute; que detect&oacute; grupos armados entre los manifestantes y advirti&oacute; sobre mensajes que llaman a una &ldquo;guerra civil&rdquo; en medio de la escalada del conflicto. (Foto: Reuters).

El gobierno aseguró que detectó grupos armados entre los manifestantes y advirtió sobre mensajes que llaman a una “guerra civil” en medio de la escalada del conflicto. (Foto: Reuters).

La situación derivó en un progresivo desabastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos en la capital administrativa. El sábado, las fuerzas de seguridad intentaron despejar algunos puntos de bloqueo, aunque las autoridades retrocedieron para evitar una escalada mayor del conflicto.

Este lunes, diferentes sectores confluyeron en el centro paceño. Entre los movilizados también participaron seguidores de Evo Morales, quienes llegaron a la Plaza Murillo tras semanas de marcha.

Morales permanece refugiado en la región del Chapare, su principal bastión político, mientras pesa sobre él una orden de captura en una causa vinculada a corrupción de menores.

La denuncia del gobierno sobre armas y amenazas de “guerra civil”

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que algunos grupos de manifestantes comenzaron a utilizar armas de fuego.

“Hoy llega a La Paz la marcha de los cocaleros y de Evo Morales, ese es el hecho noticioso más importante del día, pero queremos denunciar que, lamentablemente, se han identificado grupos que han pasado al uso de las armas y eso sí nos tiene preocupados”, afirmó el portavoz, citado por la prensa boliviana.

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Según explicó, el principal referente de esos grupos sería el exfuncionario del Ministerio de Defensa Bernabé G.P., a quien identificó como “presidente del comité de conflicto” de los Ponchos Rojos, una facción de campesinos aimaras del altiplano paceño conocida por exhibir armas antiguas y mantener una estructura de organización de tipo militar.

Gálvez también mostró un video difundido en redes sociales donde se observa a una veintena de presuntos integrantes de los Ponchos Rojos exhibiendo armas en una carretera andina mientras gritaban “ahora sí, guerra civil”.

De acuerdo con el vocero, el exfuncionario habría convocado a los manifestantes a sumarse a la marcha evista y cocalera “con todas las armas posibles”.

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