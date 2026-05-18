"Me consumía y me desorientaba": Danelik reveló el oscuro desgaste de su relación con Luana en Gran Hermano

Acto seguido, Juariu le preguntó directamente: "¿Por qué pensás que le soltaste la mano?". La respuesta de Danelik fue contundente: "Y queda visto en sus actitudes, en sus acciones, no tenía problema ella en largar la lengua, de mandarte al frente, si le contabas algo en secreto, ella iba y lo decía, no era leal".

La exjugadora insistió en que su postura siempre fue transparente: "Yo le mostré mi sinceridad siempre y jamás le quise hacer daño, es más, siento que es una persona que sí es manipulable y jamás intenté manipularla o mandarla a hacer algo como ella lo hacía conmigo".

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Cómo fue la feroz reacción de Luana y el devastador llanto de Cinzia tras la eliminación de Danelik en Gran Hermano

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo como figuras centrales a Danelik, Tamara, Eduardo, Cinzia, Zunino y Luana. Todos ellos quedaron expuestos en una placa que mantuvo expectantes a los fanáticos del programa, generando tensión hasta el último momento.

La primera en ser salvada fue Luana, y detrás de ella Tamara. Más tarde se conoció que Cinzia también seguía en competencia, y luego Zunino logró esquivar la eliminación. De esa manera, el desenlace quedó reducido a un enfrentamiento directo entre Eduardo y Danelik.

El veredicto fue muy parejo: el público decidió con un 54,4 por ciento de votos en contra de Danelik frente al 45,6 por ciento de Eduardo. Cuando Santiago del Moro comunicó que Danelik debía dejar la casa, la participante trans reaccionó con evidente desconcierto.

Dentro del reality, las emociones se desbordaron. Luana celebró con gritos y saltos la salida de su contrincante, mientras que Cinzia no pudo contener la tristeza. Entre lágrimas, se mantuvo al lado de Danelik y expresó: "No es justo".

En paralelo, Emanuel se acercó a Eduardo para darle un abrazo y felicitarlo, mientras Cinzia seguía manifestando su bronca: "Qué rabia que tengo". Por su parte, Danelik agradeció a su grupo por el tiempo compartido y recibió el apoyo de Cinzia, que insistía: "Vuelve ya", en alusión al repechaje que se definirá en los próximos días.

Antes de atravesar la puerta de salida, Danelik dejó dos frases que se convirtieron en el momento más fuerte de la noche. A su equipo le pidió: "Brillen por mí". Y mirando al sector contrario, lanzó con firmeza: "Prefiero irme con mi dignidad que ser tan mierda como ustedes".