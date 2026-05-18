Gran Hermano tuvo su propio Martín Fierro y Gladys La Bomba Tucumana protagonizó el momento más incómodo

"Bueno, la verdad que muy agradecida. Me encanta haberme enterado de que yo era un shippeo. Menos mal que me di cuenta a tiempo que era el shippeo del señor", disparó La Bomba.

Aun así, terminó con un gesto amable: "Pero bueno, igual me encanta que me hayan mencionado, aunque sea. Estoy contenta. Te lo dedico a vos".

Zunino, por su parte, cerró con palabras de gratitud hacia la producción y sus compañeros: "Gracias a la producción haber ganado este premio es un lujo para mí. Todos acá dejamos un montón de cosas. Llegamos a la mitad del reality, así que los felicito a todos. Y gracias a la producción que es un honor para mí estar acá".

Embed

Qué dijo Analía Franchín sobre Tamara Paganini tras sus repudiables dichos contra Zunino en Gran Hermano

Un fuerte escándalo golpeó a Gran Hermano Generación Dorada tras los dichos de Tamara Paganini contra Franco Zunino durante una acalorada discusión por el presupuesto semanal de alimentos. La situación fue tan grave que Analía Franchín reclamó públicamente una sanción ejemplar y hasta pidió la expulsión inmediata de la jugadora.

La pelea se dio en un clima ya cargado, luego de que el Big sancionara a los participantes reduciendo a la mitad el dinero disponible para la comida. En ese marco, Tamara apuntó contra Zunino, acusándolo de no comprometerse con la prueba grupal y de poner en riesgo el bienestar de todos. El momento más repudiado llegó cuando lanzó una frase que desató indignación dentro y fuera del programa: "Zilli, tuvo un hijo bobo, ya fue", disparó Paganini en plena discusión.

Lejos de frenar, continuó con insultos hacia Franco: "Mala educación es cagarse en la comida de todos, pendejo de mierda". Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y en los ciclos televisivos, donde se cuestionó con fuerza que la producción no aplicara una sanción inmediata frente a un comentario considerado discriminatorio.

Una de las voces más críticas fue la de Franchín, quien en A la Barbarossa expresó su enojo y apuntó contra el programa: "Quiero decir que estoy completamente indignada. Creo que Gran Hermano se quedó dormido anoche, no sé qué pantalla estaba mirando".

Y fue aún más tajante: "Para mí, Tamara Paganini tiene que ser expulsada".

Franchín explicó que el comentario excede cualquier diferencia de juego y subrayó la gravedad de usar esas expresiones en televisión abierta: "Sabemos que un chico con capacidades diferentes requiere de otro presupuesto y otra atención. No podemos dejar pasar que una persona diga, en televisión y en el programa más visto, que Zunino es como 'un hijo bobo'".

La panelista exigió una reacción inmediata de la producción: "Tiene que tener una sanción, ir a placa de acá a que termine el juego o tiene que ser expulsada, es una vergüenza".

Además, habló desde un costado personal y reveló que el tema la toca de cerca: "Yo tengo un sobrino con capacidades diferentes, donde mucha gente puede decir que es un 'hijo bobo'".

Finalmente, cerró con un fuerte descargo contra Tamara y contra el reality por no haber actuado: "Esta piba no tiene ni la más puta idea de lo que es tener un chico con capacidades diferentes, y Gran Hermano tampoco porque esto no lo debería haber dejado pasar. La tienen que expulsar o hacer una sanción ejemplificadora. No se pueden naturalizar estas cosas".