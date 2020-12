Trascendió la charla íntima que mantuvieron Gianinna Maradona con Diego Jr.

Gianinna Maradona

El sueño de Diego Maradona era reunir a sus cinco hijos reconocidos en una mesa y compartir una velada. Pero eso no sucedió. Dalma y Gianinna no aceptaron nunca a Diego Jr. ni a Jana.

“Gianinna, en su momento, nos contó que su padre en una playa les mintió y les dijo lo del hermano, y después le terminó pidiendo disculpas públicas a Diego Jr., y esto habla muy bien de Gianinna Maradona, que estuvo acá sentado contando su historia”, dijo Ángel de Brito sobre como se dieron las cosas con el hijo de Cristina Sinagra y el ex futbolista.

Diego les había negado a Dalma y Gianinna que Junior fuera su hijo legítimo y ellas siempre lo tomaron como un impostor. Pero, ahora Gianinna lo acepto y le pidió disculpas al joven italiano.

“Esperaba que me dijera ‘Mirá, hija, te mentí en su momento y te pido que me disculpes, que me perdones’, y todo perfecto, todo genial. Lo que pasa es que enterarse por la tele y todo el circo mediático que se arma siempre es como medio chino. Y también quería pedirle disculpas a Diego Jr. por haber creído una mentira de mi papá y listo, ya está, quiero terminar el tema acá y punto”, disparó la ex del Kun Agüero en un audio.

Ya reconciliadas con Jana, seguro ese encuentro de los cinco hijos, incluido Dieguito Fernando, el último que tuvo el 10 junto a Verónica Ojeda, se dé y los herederos realicen la última voluntad del astro del fútbol.