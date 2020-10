Zaira Nara habló sobre las diferencias que tiene con Wanda : "Si tengo que ubicarla por algo...."

Zaira Nara

Zaira Nara pudo tener una vida muy parecida a la de su hermana Wanda en Europa pero decidió bajarse de eso cuando canceló su casamiento con el ex jugador uruguayo Diego Forlán, en 2011. Hoy a los 32 años y hace siete en pareja con Jakob von Plessen, de 40, con quien fue madre de Malika, de 4, y de Viggo de meses, la modelo ve las cosas de otra manera.

Su romance con el empresario, que realiza safaris por el mundo, le cambió la vida y la llevó a ver las cosas de forma más simple, con menos glamour y ostentación.

Entonces, todo eso la diferencia de su hermana que es sinónimo de vivir entre lujos en Europa. “Wanda es un torbellino de titulares: estornuda y es noticia. Tal vez ´el precio´ que padezco es el pedido de opinión por todo lo que ella diga o haga. No soy su vocera ni mi misión es explicar cada uno de sus actos. Son personalidades, elecciones, códigos distintos. Ella puede subir una foto usando la última cartera de marca en un jet privado, pero en su círculo, en su modo de vida, no es exagerado, ni raro, ni está mal. Es su sello”, comenzó diciendo a la revista Gente.

LEÉ TAMBIÉN: Mina Bonino contó el exuberante regalo que le hizo su novio Fede Valverde

“Nos respetamos a muerte, y si tengo que ubicarla por algo jamás lo haría en un plano mediático. A pesar de este antagonismo de formas, para mí no hay mejor consejera que ella. Nos llamamos a cualquier hora para desahogarnos, para apoyarnos, para acompañarnos. Es vivísima, inteligente, siempre un paso más allá con su mirada. Tan tolerante y cuidadosa de evitar cualquier conflicto, para mí su lección siempre fue: ´Zai, hacete respetar´. Es mi maestra para fijar límites, para valorarme, para lograr una resolución rápida y sencilla de cualquier tema en la vida”, agregó.

“Me divierte más que ver cómo Isabella (3) y Franchu (Francesca, 5) se maquillan y hacen sus tutoriales como lo haría cualquier otra nena –tal vez hija o sobrina de quienes critican…–. La diferencia es que ellas lo hacen usando una remera Gucci y eso pareciera molestar mucho más”, dijo sobre las criticas sus sobrinitas de la relación de su hermana con Mauro Icardi, el delantero del Paris Saint Germain.

Wanda Nara

Sobre la relación con su padre Andrés, contó que: “El vínculo no volvió a ser el mismo. Tengo con él el distanciamiento lógico de cuando una familia se rompe. Nunca me planteé por qué se expuso mediáticamente, porque entiendo que el mundo del espectáculo te puede gustar a cualquier edad. Tiene algo de tentador que te pidan una nota. No me divierte verlo en ese lugar, pero sería incoherente hacerle un reproche por algo que yo también elegí hace tiempo”.

Sobre el vínculo con su mamá contó: “Mi vieja, madraza total, vino para acompañarme en los últimos días de embarazo y estar presente en el nacimiento de Viggo. Se desató la pandemia y no pudieron volver a Italia. Mis amigas se reían. Me decían: “¿Qué onda Norita? Pasó de los lujos de Wanda a vivir en una casilla!”, en diferencia a su hermana. Nora vive en Europa con Wanda, allá está en pareja con un productor audiovisual italiano.

Zaira Nara