Sol Pérez dejó cae su toalla y sus seguidores explotaron con lo que mostró

Sol Pérez viene publicando algunos desafíos de una bebida cola industria nacional. Fue la primera de un puñado de famosos que luego se fueron sumando. En el mismo se la podía ver a ella bailando de fondo, con un vaso en primer plano y ella simulaba meterse en el mismo.

Ahora, la conductora subió un video que no tiene un desafío de por medio, pero si la está rompiendo en las redes. En las imágenes se puede ver a Sol Pérez con una toalla que tapa sus cuerpo. Todo indica que está sin nada de ropa hasta que deja caer la toalla y se encuentra completamente vestida. Acto seguido, muestra la bebida que promociona.

Sol Pérez ya supero los cinco millones de seguidores en su cuenta de Instagram y el número no para de subir. No es para menos, casi a diario, la modelo y conductora muestra las distintas facetas de su día a día y sorprende a sus fans con cada nueva publicación.

En su perfil de Instagram no faltan sus vídeos de entrenamiento, sus distintos looks para el día y su segmento de noticias en Canal 26. Ayer en la noche eligió un vestido ajustado muy corto color blanco, con líneas negras muy finas.

Este vídeo forma parte de un challenge de una gaseosa que desde hace varios días viene promocionando. Anteriormente, la modelo había simulado que se metía dentro de una copa mientras bailaba, jugando con la ilusión óptica.