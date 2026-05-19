Ángel de Brito reveló qué provocó la feroz interna entre Marley y Santiago del Moro

Tras la gala de los Premios Martín Fierro 2026, el clima de los galardones siguió vibrando en LAM (América TV), donde Ángel de Brito compartió una revelación que le hizo Marley sobre el origen de su conflicto con Santiago del Moro.
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Ángel de Brito reveló este martes que Marley le contó cómo nació su conflicto con Santiago del Moro.
Tras la gala de los Premios Martín Fierro 2026, el clima de los galardones siguió vibrando en LAM (América TV), donde Ángel de Brito compartió una revelación que le hizo Marley sobre el origen de su conflicto con Santiago del Moro.
El conductor contó que Marley le confió cómo se gestó la tensión: “Ayer me decía Marley, que estuve charlando bastante, que alguien le llenó la cabeza a Del Moro con algo que Marley dijo de Del Moro y parece que le pusieron un poco de IVA y cositas”.
La situación se remontaría a la época en que Marley fue a grabar ¿Quién quiere ser millonario?, el único proyecto que compartieron en Telefe. Allí, según relató, tuvo que esperar bastante porque estaban grabando con Carlitos Balá. En ese contexto, Del Moro habría conversado en confianza con un productor del programa -alguien de su círculo de Telefe de larga data- y lo que se transmitió se magnificó.
“No me dijo qué, pero dice que se lo agrandaron y desde ahí Santiago le tomó idea”, agregó De Brito.
La anécdota deja ver cómo un comentario, amplificado y distorsionado, puede marcar el inicio de una distancia entre dos figuras fuertes de la pantalla.
En Sálvese quien pueda (América TV), Martín Salwe sorprendió al contar un detalle que pasó desapercibido durante los Premios Martín Fierro 2026. Según él, un comentario de Santiago del Moro hacia Marley dejó en evidencia la tensión que existe entre ambos conductores.
"Del Moro contestó a cada una de las polémicas de lo que se habló toda la semana de él, de los Martín Fierro, de Ventura, de Ángel de Brito. Me preguntó a mí si estaba enojada porque no gané. De todo lo que se habla en todos los programas. Y eso es conducir. Hizo eco de todo. Porque sabe todo, es vivo y busca los climas. Aparte la rompieron en el rating", comentó Yanina Latorre, destacando la capacidad de Del Moro para manejar la gala y conectar con lo que se decía en los medios.
Pero Salwe fue categórico: "Del Moro pudo todo menos disimular su bronca con Marley". Ante la consulta de Yanina sobre si el gesto había sido auténtico, él respondió: "No, y se le escapó al final un comentario... Marley le dice: 'Vamos a ir de viaje juntos'. Y le dice: 'Sí, a la luna'".
"Es como, a la mierda vamos a ir juntos", remarcó Salwe, convencido de que la frase fue un desliz cargado de ironía. Yanina cerró la conversación con una sentencia fuerte: "No lo puede ni ver a Marley".