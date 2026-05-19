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La filosa referencia de Wanda Nara a Benjamín Vicuña en los Martín Fierro: ¿palito para la China Suárez?

En medio de sus palabras de agradecimiento, Wanda Nara no dudó en hacer alusión a Benjamín Vicuña, en un guiño que muchos interpretaron como una indirecta a la China Suárez.

19 may 2026, 20:36
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La filosa referencia de Wanda Nara a Benjamín Vicuña en los Martín Fierro: ¿palito para la China Suárez?
La filosa referencia de Wanda Nara a Benjamín Vicuña en los Martín Fierro: ¿palito para la China Suárez?

La filosa referencia de Wanda Nara a Benjamín Vicuña en los Martín Fierro: ¿palito para la China Suárez?

Wanda Nara se consagró con el Martín Fierro de televisión a mejor conductora y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Apenas Santiago del Moro anunció su nombre sobre el escenario, la empresaria no pudo contener la emoción y reaccionó visiblemente conmovida ante la ovación del salón.

Sin embargo, el momento que más repercusión generó apareció cuando subió al escenario para agradecer su premio. En medio de su discurso, Wanda deslizó una filosa indirecta que muchos interpretaron como un mensaje destinado a China Suárez.

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Lejos de mencionarla de manera explícita, eligió recurrir al recordado discurso que Benjamín Vicuña pronunció en 2023 y que en su momento se volvió viral por las múltiples interpretaciones que despertó. "Este país me dio un amor", dijo el actor mientras ponchaban a Pampita.

“Es una terna increíble, me quedé helada. A veces nosotras nos creemos que no podemos o no nos merecemos nosotras mismas un lugar. Es verdad que arranqué con unas zapatillas como dicen, en mal estado, pero siempre soñé y creí en mí", dijo la empresaria.

Y siguió: “Este país me dio… muchos amores ”. “Pero el amor más importante es el amor propio. Yo siempre creí en mí hasta cuando nadie lo hacía”, concluyó.

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Qué dijo Wanda Nara tras ganar el Martín Fierro

Durante su discurso, Wanda Nara también se tomó un momento para reconocer a todas las personas que forman parte de su día a día laboral en Telefe. Conmovida y agradecida, resaltó la importancia del trabajo en equipo y el cariño que recibe dentro del canal. “Gracias a todos mis compañeros, yo no podría hacer nada sola. Cuando llego al canal saludo a cada uno”, expresó antes de abrir paso a una reflexión mucho más profunda.

En ese sentido, la conductora destacó el valor de los profesionales argentinos y habló sobre la confianza que deposita en el país incluso en los momentos más delicados de su vida personal. “Soy una mujer que tiene leucemia y también elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas”, sostuvo con firmeza, generando un fuerte aplauso en el salón.

Más adelante, Wanda apuntó contra los prejuicios y recordó sus comienzos, reivindicando el esfuerzo y la perseverancia como motores fundamentales de su carrera: “A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo o un lugar. Y yo desde acá quiero decir que es verdad, arranqué con unas zapatillas, como dicen algunos periodistas, en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí”.

Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos”, sostuvo. “Creo que lo más importante es cumplir nuestros sueños y trabajar”, concluyó, dejando un mensaje especialmente dirigido a las mujeres y a las madres trabajadoras, alentándolas a perseguir sus objetivos sin culpa ni limitaciones.

Wanda NAra

     

 

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