Estados Unidos denunció un "golpe de Estado en marcha" en Bolivia y respaldó a Rodrigo Paz

Bolivia atraviesa desde hace semanas una escalada de tensión marcada por protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos, ataques a edificios públicos y cortes de rutas en distintas regiones del país.

Las movilizaciones, concentradas principalmente en La Paz, reclaman la renuncia del mandatario y rechazan el paquete de reformas económicas impulsado por el Ejecutivo para atraer inversiones y enfrentar la crisis económica.

Entre las medidas promovidas por el gobierno aparecen cambios vinculados a hidrocarburos, minería, energía, economía verde y apertura a nuevos proyectos de inversión.

Qué dijo el vicesecretario de Estado norteamericano

En ese contexto, Landau reveló que mantuvo una conversación telefónica con Paz y manifestó preocupación por el deterioro de la situación política y social. “Acabo de terminar una conversación telefónica con el presidente Paz, y estoy muy preocupado por Bolivia”, señaló.

El funcionario estadounidense cuestionó que grupos violentos intenten desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente hace menos de un año.

“No puede ser que tengamos un proceso democrático, en el que él fue elegido de manera abrumadora por el pueblo boliviano hace menos de un año, y que ahora haya manifestantes violentos bloqueando las calles”, sostuvo.

Para Washington, la crisis boliviana excede una disputa ideológica y representa un conflicto institucional vinculado a redes criminales y actores políticos radicalizados.

“La gran división se establece entre aquellos países que poseen instituciones capaces de hacer frente al crimen organizado y aquellos que son cómplices del mismo”, afirmó Landau.

El vicesecretario de Estado también sostuvo que Estados Unidos busca evitar que sectores “antiinstitucionales” y "aquellas vinculadas al crimen organizado, no logren imponerse en Bolivia”.

Milei y Paz Pereira

En paralelo, el diplomático reclamó mayor involucramiento de los gobiernos de la región y destacó especialmente la posición de la Argentina frente al conflicto. “Me complace enormemente ver a otras democracias latinoamericanas involucrarse”, afirmó.

Además, pidió una postura más firme de otros países sudamericanos. “Me encantaría ver, por ejemplo, a Brasil respaldando el proceso institucional en Bolivia. Lo mismo digo de Colombia”, expresó.

Landau también cuestionó que "haya países que se jactan de sus valores democráticos, pero que, en cuanto surge un Gobierno que tal vez no se alinea con sus preferencias políticas, guardan un silencio repentino”, señaló.

Bloqueos de rutas

Mientras tanto, organizaciones campesinas continúan con bloqueos en rutas estratégicas que afectan el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal en distintas zonas del país.

Los disturbios registrados en La Paz dejaron además destrozos en comercios, ataques a oficinas estatales y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales.

La opinión de Evo Morales

En medio de la crisis, el ex presidente Evo Morales respaldó públicamente las protestas contra Rodrigo Paz y calificó las movilizaciones como “una sublevación del pueblo de elemento popular”, durante una entrevista radial.

evo morales y causa por abuso .jpg Morales sostuvo que las manifestaciones representan una reacción “contra la aplicación del modelo neoliberal y contra el estado neocolonial”. (Foto: archivo)

El líder cocalero también cuestionó las reformas impulsadas por el Ejecutivo y sostuvo que las manifestaciones representan una reacción “contra la aplicación del modelo neoliberal y contra el estado neocolonial”.

Desde el gobierno boliviano acusan a Morales y a sectores vinculados al Movimiento al Socialismo de promover las protestas y los bloqueos para desestabilizar la gestión de Rodrigo Paz en medio de la crisis económica y política que atraviesa Bolivia.