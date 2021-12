Fiat Argo y Cronos con cero estrellas Latin NCAP

Embed

El Argo/Cronos fue evaluado en impacto frontal, impacto lateral, latigazo cervical (whiplash) y protección a peatones. El modelo mostró una protección media a baja en el impacto frontal y protección pobre en el impacto lateral para el ocupante adulto, lo que llevó a cero estrellas en esta prueba.

La falta de bolsas aire de protección lateral y de protección lateral de cabeza como equipamiento estándar y la puntuación baja de latigazo cervical limitó el resultado en la protección de ocupante adulto.

La puntuación de la protección de ocupante infantil fue pobre principalmente porque la señalización en el vehículo no cumple con los requisitos de Latin NCAP. A medida que el fabricante del vehículo mejore la señalización, es probable que el resultado mejore para la protección de los ocupantes infantiles.

La protección a peatones mostró el peor desempeño desde que Latin NCAP comenzó a evaluarla en 2020, el vehículo ofrece protección pasiva pobre y no ofrece AEB de Peatones para compensar, mitigar o eventualmente prevenir el contacto con peatones.

De Sistemas de Asistencia a la Seguridad, el Argo/Cronos solo obtuvo puntos por el Sistema de Aviso de Cinturón de Seguridad (SBR) para el conductor, dado que el vehículo no ofrece ESC estándar, ni otras tecnologías como Detección de Punto Ciego, AEB, Sistema de Apoyo de Sendas (LSS). Fiat anunció que mejorará este vehículo pronto y solicitará que se evalúe nuevamente para demostrar las mejoras.

Resultado del test de auditoría del Fiat Argo/Cronos 2019

Como parte de los procedimientos regulares, Latin NCAP realizó la prueba de auditoría del Fiat Argo/Cronos publicado en 2019. Latin NCAP evaluó el Fiat Argo/Cronos en 2019, fabricado en Brasil y Argentina, alcanzando las tres estrellas para ocupante adulto y cuatro estrellas para protección ocupante infantil.

De acuerdo con los requisitos de los protocolos de evaluación, Latin NCAP tiene el derecho de auditar cualquier prueba patrocinada en cualquier momento.

El resultado de las pruebas de auditoría mostró que en el impacto lateral la cabeza del adulto registró valores altos que superan los límites de los valores permitidos, lo que lleva a cero puntos en la cabeza (cabeza de color rojo) y, por lo tanto, cero estrellas para el resultado de este modelo.

En consecuencia, se realizaron los nuevos cálculos y el resultado se redujo a cero estrellas para ocupante adulto. El resultado del 2019 fue actualizado en la página web de Latin NCAP.

Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP dijo:

“Las 5 estrellas de Taos son un hito en los últimos protocolos de Latin NCAP y desencadenan el desafío para todos los fabricantes de aspirar a la máxima calificación de estrellas. El Taos, de fabricación regional, ofrece seguridad estándar global a sus ocupantes y usuarios vulnerables de las vías. Por otro lado, el Argo/Cronos decepcionó con un resultado de cero estrellas, pero Latin NCAP saluda y queda expectante del compromiso de Fiat de mejorar el modelo. Latin NCAP felicita a Volkswagen por este logro y espera ver estos niveles de protección en los modelos a la venta en breve. Al mismo tiempo, Latin NCAP anima a Fiat a mejorar el Argos/Cronos lo antes posible. Latin NCAP cree que la información para el consumidor conocida como el etiquetado de seguridad vehicular puede ayudar a mejorar drástica y rápidamente el nivel de seguridad de los vehículos como resultado de una acción voluntaria”.

Stephan Brodziak, Presidente de la Comisión Directiva de Latin NCAP dijo:

“Con estos últimos resultados de Latin NCAP, queda claro la relevancia que tiene el programa para informar a consumidores, usuarios de la vía y tomadores de decisión acerca del desempeño de seguridad de los modelos evaluados. Es necesario que los países en la región acojan a Latin NCAP para cumplir con el derecho a la información en seguimiento a las Directrices de Protección a Consumidores que exigen políticas enérgicas para la protección de estos. Si no fuera por Latin NCAP no podríamos contar con el conocimiento de la baja seguridad que el Fiat Argo/Cronos ofrece no sólo a los consumidores, sino a todas las personas que conviven en las calles con este tipo de vehículos. Fiat suma otro auto de baja seguridad a la lista de autos que no protegen adecuadamente a los usuarios de la vialidad. Hacemos un atento llamado para que Fiat cambie hacia autos más seguros. Por otro lado, tenemos una grata sorpresa con el resultado de la Taos de Volkswagen, ojalá que este nivel de seguridad se ofrezca en todos los modelos de la marca y, además, sirva de ejemplo para que otros fabricantes eleven el desempeño de seguridad de los autos que comercializan en la región".

Sobre Latin NCAP

El Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América y el Caribe (Latin NCAP) fue lanzado en 2010 para desarrollar un sistema regional independiente de pruebas de choque de vehículos y de calificación de seguridad en la región. Latin NCAP replica programas de pruebas de consumidores similares desarrollados en los últimos treinta años en América del Norte, Europa, Asia y Australia que han demostrado ser muy eficaces en la mejora de la seguridad de los vehículos. Desde 2010 Latin NCAP ha publicado los resultados de más de 135 vehículos en once fases de prueba.

Latin NCAP agradece el apoyo recibido por Global New Car Assessment Programme (Global NCAP), International Consumers Research and Testing (ICRT), FIA Foundation, el Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) y Bloomberg Philanthropies Global Road Safety Initiative.

Latin NCAP es miembro asociado de Global NCAP y apoya el Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, especialmente el pilar referido al vehículo del Plan Mundial y a la iniciativa Stop the Crash.