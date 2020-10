Los 60 de Maradona: tres libros y tres películas para repasar la vida del ídolo inmortal e indescifrable

Diego Maradona

Un nuevo 30 de octubre se celebra en Argentina y el contexto actual lo único que hace es sumarle condimentos al primer cumpleaños de Diego Armando Maradona en pandemia. Y para colmo, el Diez llega a seis décadas de vida, vértigo, adrenalina, golpes, caídas, resurgimiento e inmortalidad.

Cientos de personas ligadas al arte y a la cultura han creado diferentes pinturas sobre Maradona y su perfil único. A continuación, un extracto de tres libros y tres películas que ayudan a seguir entendiendo al ser humano más explosivo que hay en el planeta Tierra.

Libros

1. Yo soy el Diego

El primer libro tenía que ser una autobiografía donde Diego cuente a Maradona. "Empiezo este libro en La Habana. Por fin me decidí a contar todo. No sé, pero siempre me parece que quedan cosas por decir. ¡Qué raro! Con todo lo que ya dije, no estoy seguro de haber contado lo importante, lo mas importante". Así empieza este material publicado en el año 2000, de 320 páginas y escrito por Daniel Arcucci y Ernesto Cherquis Bialo.

"Yo soy el Diego"

2. Uomo, il mito, il campione

Guillermo Blanco fue jefe de prensa de Diego en sus años en Barcelona, entre 1982 y 1984. Luego, en Italia escribió este libro que cuenta las aventuras del Diez en la ciudad catalana. Está escrito en italiano y llamativamente aún no se tradujo al español. Tiene 267 páginas y es del '86, año donde Diego conoció a Dios.

Año 1986

3. 10 Gracias Maradona

El autor español Diego Barceló Larran publicó este libro el año pasado y, según la descripción, este material imagina "qué hubiera pasado si Maradona hubiese sido francés o si hubiese seguido trabajando como fumigador". Cuenta con 390 páginas y Gareca, Palermo, Bertoni, Olarticoechea, Simón, entre otros, participaron del libro.

"10 Gracias Maradona"

Películas

1. Maradona por Kusturica

El cineasta Emir Kusturica publicó en 2008 este documental que rápidamente se popularizó y se convirtió en la gran obra cinematográfica relacionada a la vida del Diez. El serbio formó parte de la intimidad de Maradona entre 2005 y 2007, lo acompañó en su programa "La noche del diez" y obtuvo declaraciones inéditas del ídolo popular. Kusturica logró mostrar a los "tres Maradonas" que pretendía: el maestro del fútbol, el hombre políticamente incorrecto y el padre de familia.

2. Diego Maradona: Rebelde, héroe, estafador, Dios

Asif Kapadia, prestigioso documentalista que anteriormente le dedicó su tiempo y su creatividad a Ayrton Senna y a Amy Winehouse, entre otros, publicó un documental sobre Diego el año pasado, al que el mismo Maradona criticó por el título: "Yo juego al fútbol y me gano mi trabajo corriendo detrás de una pelota. No estafé a nadie absolutamente. Si ellos quieren ponerle eso para atraer al público, me parece que están equivocados. No vayan a verla". Pero el film de 130 minutos, producido por HBO, tuvo éxito y repercusión debido a las imágenes inéditas de Diego en Nápoles:

3. Amando a Maradona

Todos los Maradonas

La película de 2005, del argentino Javier Vázquez, tiene uno de los afiches más conocidos de Diego con todos sus looks. La descripción del film añade: "el desproporcionado ícono de la argentina en un retrato que da cuenta de una pasión desenfrenada, reinventado cada vez que se lo propone, el Diego vive en todos los que alimentan el gran fuego sagrado".