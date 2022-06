Agropecuario desafió a Boca ¡con una histórica frase de D'Onofrio!

Agropecuario tomó la vieja declaración del exmandatario del Millonario, cuando desafió al Xeneize y a Daniel Angelici en pleno conflicto por la suspendida final de vuelta de la Copa Libertadores 2018 (que no se jugó por incidentes en el Monumental). "Lo pido encarecidamente: Angelici, vení a jugar, vení a jugar. No somos tan buenos, jueguen, nos pueden ganar. Si el presidente de Boca me está escuchando: Vení a jugar, respetá tu palabra. Basta de presentar carillas, no inventes más nada. Hay que tener valores", disparó en aquella oportunidad.

Agropecuario, el rival de Boca en octavos de la Copa Argentina

El Xeneize, que venció 1 a 0 a Ferro por el duelo correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina y, unas horas después, conoció a su rival: Agropecuario de Carlos Casares, que dio el golpe, se lo dio vuelta a Racing con dos goles de Brian Blando y clasificó a los octavos de final.

Esta será la primera vez que Boca y Agropecuario se enfrenten en un partido oficial.