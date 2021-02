La conmovedora carta de Palermo a Maradona: "En algún momento voy a tener que aceptar que Diego se fue, de la misma forma que acepté la muerte de mi hijo"

Maradona y Palermo, en 2010.

Martín Palermo, eterno ídolo de Boca y hoy entrenador de Curicó Unido de Chile, le escribió una carta conmovedora a Diego Armando Maradona, el símbolo argentino más grande de los últimos tiempos y gran amigo suyo.

Incluso fue Diego el que lo hizo debutar en un Mundial: fue en Sudáfrica 2010 y el Loco tuvo la posibilidad de marcar un gol. Leé la carta completa del Titán en el sitio "The Players Tribune".

El fragmento despedida: "No sé cuándo me enfrentaré a la realidad. Quizás en algún momento voy a tener que aceptar que Diego se ha ido, de la misma forma que acepté la muerte de mi hijo. Tendré que cruzar ese puente y decir: Él no está aquí. Ya no podré verlo.

Pero todavía no he llegado a ese punto. Es demasiado doloroso, demasiado surrealista. Para mí, Diego sigue aquí. Dios todavía existe. Y de alguna manera, siempre lo hará".