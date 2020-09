Cristiano Ronaldo no disfruta del fútbol sin hinchas: "Es como ir al circo sin payasos o a un jardín sin flores"

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo alcanzó ayer los 101 goles con la Selección de Portugal y obtuvo el récord de ser el primer jugador europeo en llegar y superar el centenar de tantos con el seleccionado nacional.

El gol 100 de CR7 con Portugal:

Pero el delantero de la Juventus se refirió a la sensación que le genera el nuevo fútbol sin hinchas en los estadios debido a la pandemia del coronavirus.

"La salud es lo primero, pero es triste jugar sin aficionados, es como ir al circo sin payasos o a un jardín sin flores. Personalmente cuando juego fuera me gusta mucho que me silben, me motiva", subrayó el astro, fiel a su estilo.