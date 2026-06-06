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Dolor en la Selección: el posteo de Chiqui Tapia para Leonardo Balerdi tras quedarse sin Mundial

Luego de confirmarse la peor noticia para Leonardo Balerdin en la antesala de la Copa del Mundo, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino publicó un mensaje para expresarle su absoluto respaldo.

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Dolor en la Selección: el posteo de Chiqui Tapia para Leonardo Balerdi tras quedarse sin Mundial

El búnker de la delegación nacional asimiló un impacto anímico considerable en las horas previas a saltar al terreno de juego para su primer examen preparatorio. Argentina amaneció con la noticia de que Leonardo Balerdi se perderá el Mundial por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha. Ante la gravedad del panorama, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, publicó una foto en su cuenta de Instagram y le escribió unas sentidas palabras al zaguero del Olympique de Marsella.

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El posteo del máximo dirigente de la calle Viamonte buscó llevar contención en un momento de frustración deportiva extrema. "Sé cuánto trabajaste, cuánto soñaste con este Mundial y todo el esfuerzo que hubo detrás de ese objetivo. Por eso duele. Pero también sé que vas a encontrar la fuerza para levantarte, porque los que tienen tu compromiso y tu corazón siempre vuelven más fuertes", comenzó escribiendo Chiqui, quien optó por acompañar la publicación con una imagen donde se lo ve junto al propio futbolista surgido en las categorías juveniles de nuestro país.

Qué le dijo Chiqui Tapia a Leonardo Balerdi en sus redes sociales

El mensaje del mandatario de la casa madre del fútbol local concluyó con una fuerte arenga de cara a las próximas etapas de rehabilitación que deberá afrontar el marcador central de 27 años en Europa.

"El fútbol, como la vida, siempre da revancha. Hoy toca atravesar este momento, pero estoy convencido de que lo mejor todavía está por venir. Te mando un abrazo enorme y te deseo una pronta recuperación. Todo un país va a acompañarte en este camino y a esperar tu regreso", concluyó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en su cuenta oficial.

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  • Cómo y cuándo se lesionó Leonardo Balerdi con la Selección

La dolencia muscular del zaguero central se produjo de manera imprevista en medio de la planificación diaria del cuerpo técnico en territorio norteamericano, justo en el tramo final de los ensayos tácticos exigentes. Balerdi sufrió la lesión en el entrenamiento del viernes por la tarde, el último antes del amistoso de esta noche ante Honduras en Texas.

Esta desafortunada situación revivió fantasmas del pasado inmediato dentro de la intimidad del seleccionado mayor. Su baja fue un golpe duro para un plantel que en la previa de Qatar vivió una situación similar con Joaquín Correa y Nicolás González, obligando en aquella oportunidad a realizar modificaciones de urgencia sobre el límite del debut oficial.

Quiénes son los candidatos de Scaloni para reemplazar a Balerdi en el Mundial

Con el casillero de la zaga central desocupado por cuestiones médicas, los colaboradores técnicos de la Albiceleste comenzaron a evaluar las fichas de reserva para reestructurar la lista de buena fe definitiva.

A partir de este escenario, ahora Scaloni deberá decidir a su reemplazante, que saldrá de la prelista de 55 futbolistas publicada hace poco menos de un mes atrás. Las carpetas se reducen a opciones muy específicas que formaron parte del proceso de evaluación previo. A esta hora pican en punta Marcos Senesi, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Capaldo, este último se entrena junto al resto de la Selección en Estados Unidos, una ventaja logística sustancial de cara al armado inmediato de las próximas prácticas de fútbol en Norteamérica.

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