Dolor en la Selección: el posteo de Chiqui Tapia para Leonardo Balerdi tras quedarse sin Mundial

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Cómo y cuándo se lesionó Leonardo Balerdi con la Selección

La dolencia muscular del zaguero central se produjo de manera imprevista en medio de la planificación diaria del cuerpo técnico en territorio norteamericano, justo en el tramo final de los ensayos tácticos exigentes. Balerdi sufrió la lesión en el entrenamiento del viernes por la tarde, el último antes del amistoso de esta noche ante Honduras en Texas.

Esta desafortunada situación revivió fantasmas del pasado inmediato dentro de la intimidad del seleccionado mayor. Su baja fue un golpe duro para un plantel que en la previa de Qatar vivió una situación similar con Joaquín Correa y Nicolás González, obligando en aquella oportunidad a realizar modificaciones de urgencia sobre el límite del debut oficial.

Quiénes son los candidatos de Scaloni para reemplazar a Balerdi en el Mundial

Con el casillero de la zaga central desocupado por cuestiones médicas, los colaboradores técnicos de la Albiceleste comenzaron a evaluar las fichas de reserva para reestructurar la lista de buena fe definitiva.

A partir de este escenario, ahora Scaloni deberá decidir a su reemplazante, que saldrá de la prelista de 55 futbolistas publicada hace poco menos de un mes atrás. Las carpetas se reducen a opciones muy específicas que formaron parte del proceso de evaluación previo. A esta hora pican en punta Marcos Senesi, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Capaldo, este último se entrena junto al resto de la Selección en Estados Unidos, una ventaja logística sustancial de cara al armado inmediato de las próximas prácticas de fútbol en Norteamérica.