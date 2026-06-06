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Córdoba

Preocupación por la salud del abuelo de Agostina Vega: lo internaron de urgencia

A una semana de que se encontraran los restos de Agostina Vega en Córdoba, su abuelo fue internado de urgencia en las últimas horas.

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El abuelo de Agostina fue internado de urgencia tras sufrir un fuerte dolor en el pecho.

El abuelo de Agostina fue internado de urgencia tras sufrir un fuerte dolor en el pecho.

A una semana de que se encontraran los restos de Agostina Vega en Córdoba, su abuelo, Miguel, fue internado de urgencia tras sufrir un fuerte dolor en el pecho y un presunto cuadro de preinfarto.

Leé también El llamativo prontuario de la hija del nuevo detenido por el femicidio de Agostina Vega
La casa de Claudio Barrelier está en barrio Cofico,:(Foto: gentileza El Doce)

El hombre se descompensó en su domicilio y fue asistido rápidamente por familiares. Luego fue trasladado de inmediato al Hospital San Roque.

INTERNARON AL ABUELO DE AGOSTINA VEGA
INTERNARON AL ABUELO DE AGOSTINA VEGA

El episodio ocurrió pocas horas después de que la familia denunciara haber recibido amenazas en las que les advertían que les prenderían fuego la vivienda. Por este motivo, solicitaron una consigna policial permanente ante el clima de extrema tensión en el entorno familiar.

Cómo sigue la investigación por el femicidio de Agostina

claudio-barrelier

En paralelo, la investigación por el femicidio de Agostina Vega avanza bajo la órbita del fiscal Raúl Garzón, con el análisis de una prueba forense clave: el hallazgo de dos perfiles genéticos bajo las uñas de la adolescente de 14 años. Según los investigadores, se trata de rastros que habrían quedado en el marco de un posible intento de defensa durante el ataque.

En ese contexto, la causa mantiene detenidos a Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado, y a Osvaldo Fassetta, un hombre de su entorno cercano que convivía en la vivienda donde ocurrió el hecho y que es investigado por su posible participación o encubrimiento.

Asimismo, según informó el periodista Alejandro Pueblas, la Justicia aguarda la evolución del estado de salud de la madre de Agostina para avanzar con distintas medidas dentro del expediente.

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