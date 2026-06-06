Preocupación por la salud del abuelo de Agostina Vega: lo internaron de urgencia

Cómo sigue la investigación por el femicidio de Agostina

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En paralelo, la investigación por el femicidio de Agostina Vega avanza bajo la órbita del fiscal Raúl Garzón, con el análisis de una prueba forense clave: el hallazgo de dos perfiles genéticos bajo las uñas de la adolescente de 14 años. Según los investigadores, se trata de rastros que habrían quedado en el marco de un posible intento de defensa durante el ataque.

En ese contexto, la causa mantiene detenidos a Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado, y a Osvaldo Fassetta, un hombre de su entorno cercano que convivía en la vivienda donde ocurrió el hecho y que es investigado por su posible participación o encubrimiento.

Asimismo, según informó el periodista Alejandro Pueblas, la Justicia aguarda la evolución del estado de salud de la madre de Agostina para avanzar con distintas medidas dentro del expediente.