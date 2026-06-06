"Una rara...": la inesperada revelación de Franco Colapinto tras quedar afuera en Q3 en el GP de Mónaco

Sopesando el contexto adverso, Colapinto prefirió valorar la paridad en los relojes oficiales. “Estuve muy cerca más allá del feeling ese feo que tuve durante el fin de semana hasta ahora. Haber quedado a dos o tres décimas de la Q3 yo creo que es bueno. Trabajaremos para estar mejor mañana”, evaluó de cara a la competencia principal.

Quién se quedó con la pole position del GP de Mónaco y cómo quedó la grilla

La pelea por el lugar de privilegio en la salida de la carrera arrojó un resultado histórico para las nuevas generaciones del deporte motor internacional. La pole position la logró el joven italiano Kimi Antonelli, que viene de ganar las últimas 4 carreras, ratificando su extraordinario presente en la máxima categoría.

Detrás del conductor de Mercedes se ubicaron los campeones del mundo para conformar una primera línea de largada de alto voltaje. El podio lo completan el neerlandés Max Verstappen que largará segundo, y el británico Lewis Hamilton que lo hará desde el tercer puesto de la grilla.

Cómo le fue a Pierre Gasly, el compañero de equipo de Colapinto

La contracara de los problemas de balance del argentino se vivió en el otro sector del garaje de la escudería gala. El auto gemelo demostró tener el ritmo necesario para meterse en la discusión de la última ronda clasificatoria cronometrada en el Principado.

Por otra parte, el compañero de equipo de Franco Colapinto, el francés Pierre Gasly pudo acceder a la Q3 y largará en el noveno lugar en la carrera de este domingo en el Gran Premio del principado, logrando una diferencia que servirá de parámetro para que los ingenieros analicen los datos antes del inicio del Gran Premio.