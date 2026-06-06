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"Una rara...": la inesperada revelación de Franco Colapinto tras quedar afuera en Q3 en el GP de Mónaco

A pesar de haber arañado el pase a la última instancia cronometrada, Colapinto detalló una incómoda e imprevista falla en el comportamiento aerodinámico de su monoplaza que le impidió exprimir el máximo potencial de cara a la final dominical.

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Una rara...: la inesperada revelación de Franco Colapinto tras quedar afuera en Q3 en el GP de Mónaco

La sesión de clasificación más trascendental y delicada de toda la temporada de la Fórmula 1 dejó sensaciones encontradas en el box de la escudería francesa. Franco Colapinto habló este sábado luego de quedar afuera en la Q2 del Gran Premio de Mónaco. “Estuve muy cerca”, aseguró el piloto argentino que largará en la 14° posición en la carrera del domingo, un lugar que lo obligará a batallar intensamente considerando lo complejo que resulta efectuar sobrepasos en dicho trazado urbano.

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Foto: captura

El conductor bonaerense profundizó sobre las dificultades conductivas que arrastra desde las primeras tandas de entrenamientos y que volvieron a manifestarse en los momentos de máxima velocidad. “Cuando no te sentís bien con el auto te cuesta mucho tiempo. En las curvas lentas me está costando, se bloquea mucho el auto de adelante, es una rara desconexión y no le estoy pudiendo encontrar la vuelta", afirmó de manera categórica el pilarense de 22 años.

Cómo fue el rendimiento de Franco Colapinto en la clasificación de Mónaco

A pesar de no haber encontrado la puesta a punto ideal en su Alpine A526, el piloto argentino logró rescatar aspectos valiosos de su producción en pista frente a los mejores tiempos de la grilla.

El piloto argentino no venía teniendo un buen fin de semana en el principado, pero este sábado hizo un buen tiempo en la Q1 que le permitió ingresar a la Q2. El corte inicial significó un desahogo para su estructura, aunque las limitaciones del coche reaparecieron en la siguiente tanda definitiva. Ya en la segunda clasificación, el argentino no tuvo un mal desempeño, pero aún así no le alcanzó para avanzar a la Q3 y largará en la 14° este domingo en el Gran Premio de Mónaco.

Sopesando el contexto adverso, Colapinto prefirió valorar la paridad en los relojes oficiales. “Estuve muy cerca más allá del feeling ese feo que tuve durante el fin de semana hasta ahora. Haber quedado a dos o tres décimas de la Q3 yo creo que es bueno. Trabajaremos para estar mejor mañana”, evaluó de cara a la competencia principal.

Quién se quedó con la pole position del GP de Mónaco y cómo quedó la grilla

La pelea por el lugar de privilegio en la salida de la carrera arrojó un resultado histórico para las nuevas generaciones del deporte motor internacional. La pole position la logró el joven italiano Kimi Antonelli, que viene de ganar las últimas 4 carreras, ratificando su extraordinario presente en la máxima categoría.

Detrás del conductor de Mercedes se ubicaron los campeones del mundo para conformar una primera línea de largada de alto voltaje. El podio lo completan el neerlandés Max Verstappen que largará segundo, y el británico Lewis Hamilton que lo hará desde el tercer puesto de la grilla.

Cómo le fue a Pierre Gasly, el compañero de equipo de Colapinto

La contracara de los problemas de balance del argentino se vivió en el otro sector del garaje de la escudería gala. El auto gemelo demostró tener el ritmo necesario para meterse en la discusión de la última ronda clasificatoria cronometrada en el Principado.

Por otra parte, el compañero de equipo de Franco Colapinto, el francés Pierre Gasly pudo acceder a la Q3 y largará en el noveno lugar en la carrera de este domingo en el Gran Premio del principado, logrando una diferencia que servirá de parámetro para que los ingenieros analicen los datos antes del inicio del Gran Premio.

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