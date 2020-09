FIFA podría postergar el reinicio de la Copa Libertadores ante el brote de contagios en Sudamérica

Copa Libertadores

Boca Juniors evalúa pedir postergación de su partido ante Libertad por la Copa Libertadores. Si bien CONMEBOL se mantiene firme en la postura de no atrasar el reinicio, existe una posibilidad que podría torcer esta determinación e implica un cambio de fechas en las Eliminatorias Sudamericanas.

En caso de que muchos clubes europeos se nieguen a ceder a sus jugadores para las Eliminatorias Sudamericanas, a causa de la situación de pandemia en el continente, y FIFA apoye esta negativa, podría postergarse el comienzo de las mismas. Esto abriría una ventana en el calendario.

Sin embargo, todavía no hay nada en concreto y esto no es más que una posibilidad. En caso de que la FIFA no decidiera nada al respecto, las chances de que la CONMEBOL diera marcha atrás son casi nulas y la Copa Libertadores volvería el 15 de septiembre.

Esta no es una semana más para Boca ya que se confirmó que casi la mitad del plantel xeneize dio positivo de coronavirus y las prácticas fueron suspendidas hasta que el jueves estén los nuevos resultados.

Cabe destacar que otro gigante del continente que reportó un caso positivo fue Flamengo, a un día de jugar por el Brasileirao. El futbolista fue aislado inmediatamente.