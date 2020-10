Cuándo vuelve el Fútbol 5 en la Ciudad: la incertidumbre de los dueños, qué sucede en Provincia y cómo sería el protocolo

Fútbol 5

Las etapas de apertura en la Ciudad de Buenos Aires avanzan con mayor rapidez que en el resto del país, incluso que en la Provincia de Buenos Aires. Lo último en abrir, con los protocolos correspondientes, fueron los shoppings. Y en el público futbolero la pregunta es una sola: ¿cuándo vuelve el fútbol 5?

Ovación24 pudo entrevistar a tres encargados de diferentes clubes que organizan torneos y partidos. En primer lugar, Marcelo Ramos, gerente de Centenera Sports, que expresó que maneja la misma incertidumbre que cualquier ciudadano.

"Todos los días me meto en Twitter y en internet para ver si hay novedades, si hay algo oficial y no hay nada. Vi que la otra vez dijeron que se iba a autorizar en la nueva cuarentena a partir del 30 de octubre", manifestó.

Y sumó: "El club no tiene ninguna información. Otros complejos tampoco. Algunos abrieron para entrenamientos. Pero al club no le conviene, no recauda lo mismo. Nunca pensamos en abrir y ser multados, porque sino no sabés cuándo podés volver a abrir. Sé que en Provincia hay varios clubes abiertos, pero en Ciudad no conozco ninguno. Todo lo que está debajo de la autopista es del Gobierno de la Ciudad además y habría problema con ellos".

Nicolás, gerente de Salguero Fútbol, desmintió la nota que salió publicada semanas atrás, donde se aseguraba que mil canchas habían abierto en la Ciudad, corriendo el riesgo de ser multadas.

"Estamos cerrados hace 7 meses. Sacamos varios préstamos pero no aguantamos más. Formamos parte de la Cámara y la nota que salió es mentira, nunca pensamos en abrir aunque seamos multados", comentó.

Darío Rabinad, dueño del club San Jorge, compartió la información que tiene: "Se habla de principios de noviembre entre los dueños de las canchas. Mandaron unos videos con los protocolos que aplican en Provincia, hay mucho runrun pero no sabemos nada. Los protocolos consisten en pagar antes de jugar, barbijo obligatorio hasta entrar a la cancha, alcohol para las manos, se toma la temperatura a los jugadores, no usar los vestuarios y el bar solamente take away. Y desinfectar la pelota".

Fuentes cercanas a las autoridades del Gobierno de la Ciudad confirmaron a este medio que entre esta semana y la próxima habrá reuniones para tratar el tema ya que están al tanto de la inquietud de la sociedad respecto al fútbol 5.

El "metegol" (jugadores por zonas sin contacto con rivales o compañeros) no es una posibilidad ya que saben que sería imposible de cumplir. El viernes Alberto Fernández anunciará las nuevas medidas, hará hincapié en las provincias más afectadas y con la nueva cuarentena, el fútbol 5 podría reaparecer.