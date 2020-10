A horas de su cumpleaños número 60, Diego Maradona "no tiene síntomas" de coronavirus según Dalma

Diego Maradona

Diego Armando Maradona fue aislado el martes por un posible contagio de coronavirus. La decisión fue tomada por su médico personal, el doctor Leopoldo Luque, porque uno de los custodios del actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata amaneció con síntomas característicos de la enfermedad.

Maradona, que será hisopado en las próximas horas, tiene especiales cuidados para evitar un contagio porque es paciente de riesgo. La última vez que tuvo un susto grande fue cuando se detectó el positivo del delantero Nicolás Contín, a comienzos de mes, tras un amistoso disputado ante San Lorenzo.

Dalma, la hija mayor de Diego, fue entrevistada por El Trece y confirmó que Diego, a horas de cumplir 60 años, no tiene síntomas: "Él está aislado ahora, no sé cómo vamos a hacer. Quiere ver a los nietos sí o sí. Si el hisopado es mañana, hay que esperar el resultado. Síntomas no tiene, pero puede ser asintomático".

"Es una persona de riesgo... ¿Qué tiene que ver que sea Diego? Se puede contagiar igual. Fui a verlo, pero no lo publico en las redes", reveló Dalma, aportando calma por la salud de su papá.