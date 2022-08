Jorge Amor Ameal habló de los problemas en Boca: Agustín Rossi, Carlos Izquierdoz, Hugo Ibarra y Sebastián Battaglia

La palabra de Jorge Amor Ameal, el presidente de Boca

Jorge Amor Ameal habló con Radio La Red AM910 sobre este tema y también sobre la continuidad de Hugo Ibarra, la arenga polémica de Darío Benedetto y el presente del equipo.

"Por Rossi, Boca hizo un gran esfuerzo. Lo que piensa la gente lo pensamos nosotros: es un gran arquero. Aparecieron con otra propuesta en la cual no estamos de acuerdo en quebrar al club. Si aceptás algo que cuesta pagarlo, es un problema. Estamos en Argentina. Boca a Rossi le propuso un contrato más que importante, iba a ser el arquero mejor pago de la historia de Boca", comentó el dirigente sobre el arquero.

Sumó: "Respaldamos completamente al Consejo y a Román en sus decisiones respecto al tema Rossi. Tenemos que fijarnos en el país que estamos. No podemos irnos del presupuesto que tenemos. Si Rossi no acepta, nos reuniremos con el Consejo y se tomará una consideración. Siempre hay horas para la reflexión".

La polémica antes de jugar contra Corinthians y los dichos de Battaglia: " Me parece que no era el momento de reunirse antes del partido contra Corinthians. A mí las declaraciones de Battaglia no me parecieron felices. Tenés que aprender de Basile, Bianchi... No podés criticar la gestión. Se critica puertas para adentro".

Qué dijo sobre Hugo Ibarra y el futuro sponsor: "Ibarra va a ser un excelente técnico, trabaja muy bien. Queremos que repita el partido vs. Estudiantes, no el de Patronato o San Lorenzo. Estamos trabajando con 4 posibilidades para que haya sponsor en la camiseta de Boca. Lo vamos a arreglar en el corto plazo".