Juan Román Riquelme habló con el Pollo Vignolo y tiró una frase polémica sobre el caso Villa

Boca vs. Tigre, la final bajo la mirada de Riquelme

"Durante dos años y medio el equipo viene compitiendo bien, llegamos varias veces a la final y hemos tenido la suerte de ganar en más de una vez. El fútbol argentino es muy difícil y si tanto Tigre y Boca están en la final es por qué están jugando bien", dijo el vicepresidente.

El partido despedida de Riquelme en Boca

"Lo estaba haciendo, pero después cuando tomé la decisión de intentar volver al club se frenó todo y estoy muy contento que el hincha haya tomado la decisión de que yo pueda volver al club. Estoy disfrutando mucho y ahora estamos viendo si lo puedo hacer en diciembre, después de que termine el Mundial".

Boca vs. Racing, la opinión de Riquelme

"Fue un partido difícil. Racing fue inteligente, nos jugó de contragolpe, pero el partido fue chato de los dos lados. Racing jugó a ver cuando agarraba a Boca mal parado".

Las mejores frases de Juan Román Riquelme con ESPN

-"El equipo tiene jugadores de mucha clase que se han hecho muy fuerte en el último tiempo, el equipo se unió mucho y me hacen acordar a lo que pasaba antes. Es hermoso ver que disfruten del club" (sobre el nivel del equipo).

-"Él está contento, es su lugar, su casa. Está claro que no es lo mismo ser futbolista que estar dirigiendo. Si las cosas van bien, estamos todos contentos cuando sos futbolista, pero cuando sos DT y el equipo no anda muy bien, se tiene que acostumbrar a que cuando el equipo ande más o menos, se la van a agarrar con él" (Riquelme y el Battaglia DT de Boca)

-"Este campeonato fue muy parejo. No creo que ningún equipo haya sacado una diferencia muy clara, por eso las dos zonas fueron muy parejas, pero hasta el día de hoy el mejor equipo de la argentina es el que ganó el campeonato anterior y el domingo habrá uno nuevo". (El nivel del fútbol argentino)

"Pol no está jugando ni la mitad de lo que puede jugar y Varela es un chico con mucha clase y mucha calidad para jugar de volante central. Él tiene que ser inteligente y disfrutar de jugar al lado de los jugadores con los que juega. Va a ir creciendo y nos va a dar muchas alegrías". (Riquelme y el 5 de Boca)

-"Creemos hemos incorporado bien, pero también somos conscientes de lo que va pasando y vamos mirando. Hablamos con el consejo y el técnico, estamos contentos con los jugadores que tenemos y con los chicos de inferiores, pero siempre estamos intentando mejorar. Intentaremos cada semestre traer un gran refuerzo". (Riquelme y el futuro del plantel de Boca)

-"El hincha de Boca está contento, confía mucho en nosotros y tienen que saber que al club se lo vamos a cuidar mucho, lo queremos muchos. Nos pasamos todo el día acá, ojalá que me quieran tener acá por mucho tiempo más... el día que me eligieron los hinchas para que vuelva a mi casa, sentí más felicidad que cuando le gané al Real Madrid". (Riquelme, al hincha de Boca)

"Sentí rareza, me hubiese gustado verlo jugar mucho tiempo más con la de Boca. Siento debilidad yo por él y ahora tengo que disfrutar de él en donde juegue. Siempre quiero que le vaya bien" (Riquelme y Cardona en Racing)

-"A medida que van pasando los partidos se va a ir soltando más. No es fácil lastimarse la rodilla y volver a competir rápido, más en la posición en la que juega Salvio. Él quiere gambetear, tiene que gambetear y nació para gambetear. Me pone muy contento que él ahora se sienta que puede competir al máximo. En Bolivia fue el mejor jugador de nuestro equipo y ojalá que mañana tengamos la suerte de seguir disfrutando de Salvio".

-"Para nosotros es muy importante llegar a la final. Yo no soy un loco, cuando el equipo no juega bien lo reconozco, pero cuando Boca juega bien no noto la misma euforia que cuando dicen que juega mal... El domingo vamos a tener un partido duro ante Tigre, pero todavía falta para ser un gran equipo".