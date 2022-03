La fuerte crítica de Gallardo a la sociedad argentina luego de los silbidos a Messi

Embed

"El Superclásico no es decisivo para nada y hoy pudimos hacer el clic del partido que esperábamos. No deja de ser un clásico que uno desea ganar, como siempre, pero no define nada, aunque las sensaciones previas sean hermosas. Después, lo que hable el periodismo es problema del periodismo. Nosotros nos manejaremos como siempre en la semana previa", advirtió.

Y en tren de avisos, sostuvo que River debe "seguir creciendo como equipo. Y todavía no llegó la seguidilla de partidos. Tenemos que estar preparados para afrontar esa situación cuando empiece la Libertadores. Pero por lo pronto hoy hubo funcionamiento. El primer tiempo fue cerrado, no encontramos espacios, pero el primer penal abrió el marcador y el segundo tiempo fue lo que esperábamos. No descansamos con el resultado, tuvimos control de juego sin renunciar al ataque directo. Me pone contento esa búsqueda".

Los silbidos a Messi

Algo tan inédito como real ocurrió en París. Lionel Messi y el brasileño Neymar lo pudieron comprobar. Ambos fueron abucheados cada vez que tocaban la pelota por los propios hinchas del PSG que asistieron al Parque de los Príncipes, donde el equipo que dirige Mauricio Pochettino le ganó al Burdeos por 3-0 en la Liga de Francia. Sin embargo, el clima de tensión ocurre cuatro días después de la traumática eliminación por los octavos de final de Champions ante el Real Madrid.

No son días tranquilos en el PSG. No se salvó ni un jugador del PSG. Todos los titulares ante el Burdeos fueron silbados y muy criticados, a excepción de Kylian Mbappé, que hasta llegó a ser muy aplaudido.