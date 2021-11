Leo habló con los medios luego del empate y dijo: "La realidad es que llegué con lo justo. Hace mucho no juego un partido de esta intensidad, me falta agarrar ritmo".

" Yo estoy bien, obviamente, sino no hubiese jugado. Pero en lo físico obviamente que no. Hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar un partido con tanto ritmo como este, pero por suerte estoy bien y de a poquito voy a ir agarrando ritmo para terminar bien el año", cerró el mejor jugador del mundo.