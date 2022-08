Los problemas en Boca parecen no tener fin. Ahora, en medio de una polémica negociacion, se puso en duda la continuidad del arquero, Agustín Rossi. ¿El motivo? El Consejo de Fútbol parece tener una postura inamovible en relación al ofrecimiento que le hizo al fútbolista, que no está satisfecho con su salario. Ante esta situación límite, se filtraron los números de la negociación que, aparentemente, no llegará a buen puerto.