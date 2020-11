Leopoldo Luque: "Diego está anémico y deshidratado pero está consciente y evoluciona muy bien"

Luque habló sobre la salud de Maradona.

Diego Maradona continúa internado en el Sanatorio Ipensa de La Plata, donde ingresó ayer por la tarde con un cuadro de anemia y una profunda depresión. Tras pasar la primera noche allí, el director técnico de Gimnasia se levantó, desayunó y transcurrió la madrugada sin inconvenientes. Su médico personal, el doctor Leopoldo Luque habló con la prensa en la puerta de la clínica y aseguró que el paciente "está deshidratado y anémico, pero consciente y con una buena evolución".

"Estaba anémico y deshidratado. El by pass gástrico hace que no absorba bien el hierro. Eso se está corrigiendo. Serán, en principio, 3 días de internación. Evoluciona como queríamos. Está bien de ánimo", aseguró Luque.

"Diego es como se lo ve en la tele. A veces me quiere ver y últimamente no me quería ver. Ahora está más controlado", respondió a la hora de hablar del estado anímico de Maradona. Y agregó: "Si todo está bien, mañana podría tener el alta. Está listo para volver a trabajar, está consciente y ansioso"