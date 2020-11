Internaron a Diego Maradona en una clínica de La Plata

Diego Maradona

Diego Maradona fue internado en el Sanatorio IPENSA de La Plata, por un cuatro que no tiene relación con el COVID-19. De hecho, los testeos al técnico de Gimnasia habían dado negativos. Desde el entorno dicen que fue para ajustarle la medicación por una anemia. El Diez había estado el viernes en el estadio del Lobo para un homenaje que le hicieron antes del partido ante Patronato. Pero no se quedó a dirigirlo y se fue al arrancar.

En su última aparición pública se lo vio bastante desmejorado, debilitado, con dificultades para levantar el brazo izquierdo y lo tuvieron que ayudar a caminar. Recibió una plaqueta de parte del presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino; del de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, y del de la AFA, Claudio Tapia, por su cumpleaños 60.

En ESPN, el periodista Daniel Arcucci, amigo de Diego, contó que el DT padece una anemia. Además, aseguró que el médico personal del entrenador Leopoldo Luque y los demás profesionales que lo acompañan en el tratamiento fueron los que convencieron a Diego en una reunión de este lunes por la tarde, en la casa del exfutbolista, de la necesidad de internarlo. De todas maneras, el Diez también era consciente de que no estaba bien y no ofreció resistencia. Es los últimos días no estaba bien anímicamente.

Pero todavía no hizo declaraciones el médico personal del entrenador, Luque. Este profesional había revelado públicamente que el exceso de alcohol había complicado la salud de Diego y lo acompañó en la internación.

Noticia en desarrollo...