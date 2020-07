Maradona disparó contra Dalma y Giannina: "Por plata no se compra el corazón de nadie"

Maradona

Diego Maradona, entrenador de Gimnasia, publicó un video en el que, sin mencionarlas, apunta contra sus hijas Dalma y Gianinna, quienes pensaban acudir a la justicia para tratar una supuesta adicción al alcohol de su padre.

“Estaba muerto, ¿no? ¿Y ahora, qué dicen? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a inventar ahora? Están haciendo todo por plata. Y por plata no se compra el corazón de nadie”, disparó en la filmación.

"Maradonianos, los adoro, los quiero. Síganme que yo no los voy a defraduar. No les fallé nunca. En esto, tampoco. Aunque me quieran bastardear, me quieran decir lo que quieran decir. Yo tengo a la gente que quiero alrededor mío, la gente que me hace bien", agregó el ex futbolista.

Tras la publicación del video, Gianinna se expresó en sus stories de Instagram: “Sigo eligiendo preservarlo porque soy de las que sostienen, las que resisten el archivo, las que hacen lo que dicen... Quienes me conocen saben de mi relación con él, de las veces que cumplí un rol que no me correspondía. Yo sé quién y cómo soy. Conocer a mi hijo y saber cuáles son mis prioridades en la vida”.