Para la joda... Luis Suárez y otra gastada a De Paul en la previa de Champions League

La pica entre Rodrigo De Paul y Luis Suárez no es nueva. Son amigos, de eso no hay dudas, pero hay un tema extra futbolístico Más allá de la excelente relación de amistad entre ambos, hay un punto en el que el argentino y el uruguayo no pueden ponerse de acuerdo: cómo se ceba el mate. Y en pleno viaje a la ciudad de Manchester, a la que se dirigen para enfrentarse al City por la ida de los cuartos de final de la Champions League, el Pistolero volvió a "atender" al mediocampista de la Selección Argentina.