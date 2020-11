Luque: "Diego es muy difícil, pero por ahora no le vamos a dar el alta"

Leopoldo Luque

El doctor personal de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, brindó éste mediodía un nuevo parte médico respecto de la salud del Diez y, al mismo tiempo en que indicó que "la recuperación es excelente", también confirmó que "Diego quiere irse". Sin embargo, el Diez se quedará hoy en la Clínica Olivos por recomendaciones médicas.

"Se me ha criticado, pero lo que más quise desde que lo conocí es brindarle la mejor atención. Pero Diego es muy difícil, no se imaginan lo que es Diego. Estamos intentando ser más fuertes que él. Hay un tratamiento que es el agudo, a corto plazo, y otro a largo plazo. Necesita muchos cuidados", destacó instantes antes de subirse a su moto el neurocirujano.

Acto seguido, agregó: "Es una de las pocas veces que se le dice que no a Diego. Pensar un plan para tratarlo lo podemos pensar todos, parece sencillo. Hasta se me critica por Instagram, que lo descuido, como si fuese e culpable. Pero hemos trabajado mucho los que estamos cerca de él. A veces hay que aprovechar oportunidades".

Luque, finalmente, detalló los pasos a seguir. "Se va a quedar acá. Él está sedado para calmar el proceso que expliqué ayer (abstinencia), que es muy duro. Diego lo entendió siempre y todavía sigue insistiendo que no, pero se va a quedar. No se lo convence y usamos recursos. Por ahora no le vamos a dar el alta, esta vez no le vamos a hacer caso a él".