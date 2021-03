Pergolini desmintió que haya amagado con renunciar: "Me levanté con un mensaje de Román y se reía"

Mario Pergolini

En el día de ayer, desde ciertos sectores periodísticos informaron que Mario Pergolini había amagado con renunciar a la vicepresidencia de Boca por un encontronazo con el Consejo de Fútbol.

Hoy desde su programa en Vorterix, el empresario y conductor desmintió esta noticia entre risas e incluso contó que Juan Román Riquelme, vice segundo, le mandó un mensaje que decía "están diciendo cosas que no son, jajaja".

#Pergolini desmintió los rumores que circularon ayer sobre su “amenaza” de renuncia.



pic.twitter.com/DHv3yvbvLP — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) March 2, 2021

"No hay amenazas de eso, o renunciás o no. Es como con la muerte de un senador, se ordena todo en dos segundos. Me llamaron de Newell's, jaja. Parece que no me dan los jugadores para no sé qué cosa", comentó el ex CQC.

Y cerró: "Pensé que iba por otro lado, hoy está Ibai en el canal de Boca. No sé si estar enojado o no. Hoy a la mañana encuentro un mensaje de Román con la mejor, pone 'jajaja'".