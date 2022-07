¡Picante! Sebastián Battaglia y un duro cruce con el Pollo Vignolo, por sus dichos tras la eliminación de Boca

Battaglia se bajó del auto y pidió hablar con los periodistas para desactivar la bomba de sus dichos contra el Consejo de Fútbol

"Se está instalando de cómo tomó el plantel mis declaraciones de ayer. En ningún momento pensé agredirlo ni mucho menos. Dije que estoy muy orgullo de lo que se vio en cancha y que me sentí representado por los jugadores. Después es fútbol, fue una noche en la que no pudimos marcar el gol y quedamos afuera", declaró Battaglia tras la práctica de Boca en Ezeiza.

Battaglia y el cruce con el Pollo Vignolo por la "exposición" a los jugadores al haber pedido refuerzos en conferencia de prensa

Cuando le preguntaron por los casos de Eduardo Salvio y Cristian Pavón, quienes se fueron libres del club, Battaglia aseguró: "Lo han dicho un montón de entrenadores, me tocó estar en planteles donde siempre se habla de reforzar planteles. No sé por qué debería molestar. Es una cosa lógica que ya pasó en muchos planteles. Hubo un montón de situaciones, no vale aclarar ni entrar en detalle ahora porque nosotros sabemos los pedidos que se hicieron. Simplemente quería aclarar esto y hablar. No me pareció algo ilógico".

Después llegó el pedido de disculpas: " Si alguno se sintió mal, obviamente estaría bueno aclararlo. Ayer me sentí identificado y orgulloso. A partir de ahí nos tocó quedar afuera en los penales que muchas veces nos dieron alegrías. Ahora nos hace estar triste por la eliminación. Si alguien se sintió tocado, no fue la intención".

Sebastián Battaglia reconoció "su error" en la derrota de Boca ante Corinthians

A la hora de hablar de los reproches por la eliminación, el DT reconoció que aún se lamenta por no haber puesto a Luis Vázquez (solo metió un cambio, el de Juan Ramírez por Exequiel Zeballos). "Es lo único, quizá necesitábamos ahí un poco más de presencia al ser tan repetitivos con los centros. Si entraba el quinto penal hoy estaríamos hablando de otra cosa".