Boca afuera de la Libertadores: Battaglia le tiró una bomba en contra del Consejo de Fútbol

El palo de Battaglia al Consejo de Fútbol por los refuerzos que no llegaron a Boca

Un periodista le preguntó al entrenador de Boca si en el mercado de pases el club no debió ser más agresivo, a lo que el DT contestó: “Seguramente”. Y agregó: “Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolverse en el tiempo que se tienen que resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes, pero son situaciones que no las manejo yo”.