River presentó a sus refuerzos y Rodrigo Aliendro lanzó una fuerte confesión

En total, los dirigentes de River pagarán -en varias cuotas- siete millones de dólares que se dividirán entre el club colombiano y el brasileño, al que le corresponderán dos millones.

Rodrigo Aliendro, por su parte, tiene 31 años, es mediocampista y llegó libre de Colón de Santa Fe gracias a un acuerdo entre los clubes para poder avanzar en la contratación antes del 30 de junio, que era la fecha de finalización de contrato con el Sabalero.

Para que el mediocampista pudiera firmar por tres años, el Millonario compró un 25 por ciento más del pase de Alex Vigo (ya tenía el 50%), que actualmente juega en Independiente.

El tercero es Pablo Solari, delantero de 21 años, que llegó al Millo proveniente de Colo Colo a cambio de cinco millones de dólares por el 60 por ciento del pase. Firmó con la institución de Núñez hasta diciembre de 2026 con una importante cláusula de recisión: 20 millones de euros.

Solari de jugar tres temporadas en Chile, donde disputó 71 partidos, marcó 16 goles, aportó 11 asistencias y ganó la Copa Chile 2021 y la Supercopa de Chile 2022. Además, fue distinguido como el mejor jugador de aquella Copa Chile que obtuvo con el Cacique.

La presentación de Miguel Borja en River

El ex Junior de Barranquilla, que fue presentado como refuerzo de River, aseguró: "Me siento muy bien, se trabajó para estar óptimo y en condiciones para cuando me necesiten. Sabemos la historia que ha marcado a los colombianos, ha sido muy buena. Rafael Santos Borré me contó que era un club muy completo y que iba a sentirme muy bien. También hablé con Juan Fernando Quintero, eso me motivó. Sé lo que se sigue jugando y lo que se viene a futuro. Es una responsabilidad enorme".

Además, el delantero expresó: "Me dieron la confianza y espero aprovecharla al máximo. Es un fútbol muy intenso, se juega a otro ritmo y eso marca la diferencia a nivel internacional. Julián (Álvarez) dejó una huella en la institución, pero yo pienso en lo que le puedo aportar al equipo, que seguramente va a ser muy importante. Tenemos un excelente grupo para poder hacer historia".

La presentación de Rodrigo Aliendro en River

Aliendro, ex Colón de Santa Fe, habló en conferencia de prensa sobre su llegada al Millonario: "Tuve varias posibilidades, pero el proyecto del club y el llamado de Marcelo (Gallardo) fueron muy importantes. Espero estar a la altura de lo que es este grupo. Me sorprendió la intensidad de cómo entrenan los chicos".

Por otra parte, el mediocampista lanzó una frase que sorprendió a todos: "Es el mayor desafío, me está costando en el sentido de la intensidad de los partidos. La eliminación de la Copa Libertadores fue un golpe duro. Con el tema de la adaptación todavía me falta para rendir lo que yo quiero. Fue largo el camino, me costó mucho y lo valoro un montón. Lo estoy disfrutando y espero rendir".

La presentación de Pablo Solari en River

El ex Colo Colo, Pablo Solari, por su parte, expresó: "Estaba almorzando con mi novia cuando recibí el llamado. Emocionante para mí por lo que vengo trabajando. Se me cayeron algunas lágrimas por el aprecio que le tengo al club. Me llena de orgullo y espero poder estar a la altura. Lo estoy disfrutando al máximo, es algo que soñé de chico. Jugar en River es todo, estoy orgulloso del sacrificio que hice para llegar acá. Es muy intenso a comparación de donde estaba".

Para finalizar, Solari habló sobre el aprecio que le tiene al Millonario: "Jugar en River es todo. Le tengo un aprecio muy grande, de chiquito mi papá me inculcó eso. Contento por el sacrificio que hice. Se veía desde afuera que es muy intenso todo, que cambia mucho. Lo viví en estos dos días de entrenamiento con el grupo".