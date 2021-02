Santiago Sosa jugará en Atlanta United: "Me costó la decisión de dejar River, pero es lo mejor para mí"

Santiago Sosa

Santiago Sosa, ahora ex mediocampista de River, se despidió hoy del club para continuar su carrera en Atlanta United de la MLS, una decisión que no le resultó sencilla, y le agradeció a Marcelo Gallardo, el entrenador que lo promovió, por su trabajo.

"Ya me despedí de todos, me voy a un nuevo destino y espero que sea para mejor. Desde los diez años que estoy en River, es parte de mi vida, me costó la decisión, me pone triste, pero es lo mejor para mí", aseguró Sosa en diálogo con TyC Sports a la salida del River Camp de Ezeiza.

Sosa, de 21 años, consideró que se dio "todo muy rápido" con poco tiempo para procesarlo y que jugar en la Major League Soccer será "un desafío".

El mediocampista, quien también jugó como defensor central, despidió a sus compañeros y a Gallardo: "Le agradecí por estos años y me deseó suerte. Sé que (Gabriel) Heinze (entrenador de Atlanta United) es exigente, pero sacará lo mejor de mí como hizo Gallardo".

Sosa, quien tenía contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2022, debutó el 29 de agosto de 2018, en el triunfo por 3-0 ante Racing Club, en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores.

El futbolista se sumará al Atlanta United, que en principio pagará seis millones de dólares por el 70% de su pase, y River apostará a ganar más dinero en una futura venta.

Fuente: Télam