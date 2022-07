Sebastián Battaglia detonó su propia bomba de salida: el detrás de escena del adiós al DT de Boca

bocacampeon.jpg

Sin embargo, a pesar de la tregua, la relación entre el DT y los miembros del Consejo (Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna) y Battaglia. El punto más crítico fue post derrota contra Godoy Cruz en La Bombonera, cuando su destino parecía cosa juzgada por el flojo andar del equipo en la Copa de la Liga. Pero el ex volante central de Boca aguantó la tormenta y terminó coronándose en Córdoba meses más tarde.

Battaglia y Boca: siempre en el ojo de la tormenta

A pesar de haber sumado dos títulos (Copa Argentina en 2021, y Copa de la Liga en el primer semestre de 2022) la estadía de Battaglia como entrenador del xeneize nunca estuvo asegurada. Luego de la obtención de su reciente título, el inicio del semestre mostró a un Boca que sufrió para pasar a Ferro en Copa Argentina y en el torneo local perdió con suplentes en muy malos partidos con Unión y Banfield, además de una caída en Santiago del Estero.

Ni siquiera el estar clasificado a la Copa Libertadores 2023 le dio oxígeno al DT. Porque en Boca uno más uno no siempre da dos. Al contrario. La caída por penales ante Corinthians volvió a prender las luces de alarma, pero ni de cerca se cuestionó en demasía la continuidad del proyecto que se había renovado hacía semanas.

Pero Battaglia cometió un error que le terminó costando el puesto: hablar en caliente. En la conferencia de prensa posterior a la derrota en la fatídica noche de Darío Benedetto, el DT criticó públicamente al Consejo de Fútbol por la política de refuerzos en este mercado de pases que cierra hoy, remarcando la partida de Eduardo Salvio (se fue al Pumas de México) y que no había llegado nadie.

Battaglia no es más el DT de Boca: la frase que desencadenó su despedida

Anoche, tras el partido, un periodista le preguntó al entrenador de Boca si en el mercado de pases el club no debió ser más agresivo, a lo que el DT contestó: “Seguramente”. Y agregó: “Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolverse en el tiempo que se tienen que resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes, pero son situaciones que no las manejo yo”.

Para cerrar su palo para con el Consejo de Fútbol, el DT xeneize disparó: “Tuvimos la oportunidad de pedir, de mejorar en cuanto a recambio… No fue así y hay que tratar de hacer lo mejor con el plantel que se tiene”.

Esas dos frases fueron las que transformaron la convivencia por conveniencia en algo inaguantable. "Cayó muy mal que ayer haya montado excusas y que hoy siguiera dando notas y demás cuando nadie había dicho nada sobre él", le dijeron a A24.com desde el predio de Boca en Ezeiza. Mismo a algunos de los futbolistas del plantel no le cayeron nada bien las declaraciones del ahora exDT anoche, tras la eliminación.

Battaglia se dio cuenta de su paso en falso y este mediodía, antes del entrenamiento, pidió hablar -improvisadamente- con los medios presentes para aclarar el "malentendido".

Las últimas palabras de Sebastián Battaglia como entrenador de Boca: la aclaración de una fuerte frase que desembocó en su salida

"Se está instalando de cómo tomó el plantel mis declaraciones de ayer. En ningún momento pensé agredirlo ni mucho menos. Dije que estoy muy orgullo de lo que se vio en cancha y que me sentí representado por los jugadores. Después es fútbol, fue una noche en la que no pudimos marcar el gol y quedamos afuera", declaró Battaglia al llegar a la práctica de Boca en Ezeiza. https://www.a24.com/futbol/picante-sebastian-battaglia-y-un-duro-cruce-el-pollo-vignolo-sus-dichos-la-eliminacion-boca-n1028784

Consultado sobre si realmente el Xeneize necesitaba más refuerzos para aspirar a la tan anhelada séptima Copa, el DT explicó: " Es una cosa lógica que sucede con cualquier entrenador. Todos los equipos suelen pedirlos en lugares que pueden potenciar al plantel y a los jugadores mismos. Pero si queremos dar vuelta o cambiar las declaraciones y desviar la atención para otro lado, no es algo que a mi me incumbe".

Reunión en Ezeiza y destino final para Sebastián Battaglia como DT de Boca

Post entrenamiento, el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme se juntó con Battaglia para charlar y darle a conocer su decisión de que no iba a continuar siendo el entrenador de Boca. El mal torneo local (está a cinco del líder Gimnasia), la eliminación contra Corinthians y sus declaraciones post partido contra el Consejo (sin nombrarlo) fueron el coctel perfecto para este final, pese a que tenía contrato hasta fin de año.



Ante San Lorenzo, el sábado, a Boca lo dirigirá la dupla Hugo Ibarra y Leandro Gracián

Luego de la sorpresiva salida de Sebastián Battaglia, Boca se medirá contra San Lorenzo, en condición de visitante este sábado a las 15.30, con Hugo Ibarra y Leandro Gracián, como ayudante de campo, a cargo del Xeneize en el banco de suplentes.

Ricardo Gareca, el principal candidato para la dirigencia de Boca

El Consejo de Fútbol quiere a Ricardo Gareca para reemplazar a Sebastián Battaglia. SIn embargo, no será tarea nada fácil porque el Tigre no decidió si continuará como DT de la Selección de Perú (comunicaría su decisión en los próximos 15 días) y, además, lo económico sería una traba para Boca. El ex DT de Vélez había declarado en una entrevista con TyC Sports, que la dirigencia de Boca lo había contactado luego del ciclo de Gustavo Alfaro como entrenador del club.



El Flaco siempre fue del gusto de Riquelme y la mesa está servida en este momento, después de que el DT perdiera el Repechaje. El vicepresidente de Boca miraba mucho al Perú del Tigre. Muestra clara de su gusto por el fútbol de esa Selección incaica son las incorporaciones de Carlos Zambrano y Luis Advíncula. Además, en sus primeros mercados de pase como dirigente Juan Román quiso traer a otros dos figuras de ese equipo: Renato Tapia y Cristian Cuevas.

Habrá que ver quien se pone el buzo de entrenador en Boca. Ya comenzó la danza de nombres y seguirán sumándose varios apellidos más. Sebastián Beccacece es otro que suena fuerte, por cercanía con Christian Bragarnik (el representante más influyente del mercado argentino) y por gusto futbolístico. Además, el actual DT de Defensa y Justicia ya avisó que no seguirá en el Halcón de Varela cuando termine el campeonato.

Muchos nombres y una sola certeza: que Sebastián Battaglia explotó la bomba que dinamitaría su futuro en Boca.