Selección Argentina: Scaloni y la confirmación más esperada

Habló Scaloni: Armani, el reemplazante de Dibu Martínez en la Selección Argentina

"Tenemos que esperar un poquito para ver cómo responden los jugadores para confirmar el equipo, pero mañana ataja Franco (Armani) y evaluaremos si para el siguiente partido podemos darle la oportunidad a otro compañero que lo está haciendo bien, pero tenemos claro que mañana ataja Franco", aseguró el DT .

Scaloni confirmó que Messi juega en Argentina - Venezuela

"Messi está bien, entrenó con normalidad después del proceso gripal que ha tenido. Está disponible para jugar y esperemos que haga un buen partido", sobre el estado de Messi.

Scaloni confirmó que quiere al Kun Agüero en el Mundial con la Selección Argentina

"Sergio es bien recibido acá, es importantísimo que sepamos el rol que puede ocupar, no que esté por estar porque eso tampoco le va a hacer bien a él. Lo hablé con él y quedó claro qué es lo que pretendo. Me gustaría que esté con nosotros y creo que va a estar y va a venir con nosotros al Mundial. Es un chico que, además de lo que fue como jugador, no solo a nivel selección sino a nivel clubes, merece un reconocimiento y allá a donde vaya dejará bien la imagen del fútbol argentino. Es bienvenido y con un rol claro.

Me gustaría que esté alrededor de sus compañeros, que nos traslade cualquier problema o cualquier cosa que pueda suceder dentro del Mundial. Cosas típicas que pueda hacer alguna persona allegada a los jugadores. En el cuerpo técnico tenemos gente allegada, pero si hay una persona de este calibre que pueda ser más claro, viendo en el día a día qué está pasando y que sea de buena fuente, es importante. Después, como imagen, no creo que haya mejor que él para representar al fútbol argentino".

Scaloni sobre Dybala

"Hablé con Dybala cuando dimos la prelista porque estaba en proceso de recuperación y hablé después de dar la lista. Nosotros no lo discutimos para nada. Necesitamos que cuando venga lo haga en plenitud de condiciones. No le hacemos un favor si viene sin tener ritmo. Para el Mundial falta y necesitamos que esté en las mejores condiciones".

Scaloni habló de los amistosos de la Selección Argentina en junio

"Las fechas en el fútbol europeo van a ir terminando entre el 15 y el 22, y el partido con Italia es el 1°. Nuestra idea es que, apenas vayan terminando nos podamos reunir para tener siete u ocho días de entrenamiento y después, a partir de ese partido, ver con qué otro rival podemos jugar. Los chicos vienen de una temporada larguísima y no es cuestión de tenerlos 25 días concentrados para que pierdan 15 días de vacaciones. Hay que jugar un poco con eso, con las ganas de que entrenemos, pero tampoco tenerlos concentrados y robarles vacaciones, que a futuro nos puede pasar factura".

Scaloni y el reemplazante de Lautaro Martínez

"En la estadística está arriba Lautaro porque es el nueve nuestro, es normal que sea el goleador del equipo y el segundo el otro delantero. Lo veo normal. En cuanto a goles el equipo está bien. En cuanto al reemplazante de Lautaro Martínez no tenemos problemas porque tenemos opciones de diferentes características. No es una cosa que nos preocupe, sobre todo porque Lautaro está bien y pensar en lo que pueda pasar si no está...".