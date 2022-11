image.png

Nico González, afuera del Mundial Qatar 2022: entra Ángel Correa

La reglamentación les permitirá a los cuerpos técnicos mundialistas modificar los 26 nombres hasta el día anterior del primer partido, es decir que hay tiempo hasta el lunes a las 7 de la mañana hora argentina. El martes a las 7 es el debut contra Arabia Saudita.

https://twitter.com/Argentina/status/1593315253227487233 #SelecciónMayor Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de @Argentina, convoca a Ángel Correa. pic.twitter.com/SkqSuSXtGl — Selección Argentina (@Argentina) November 17, 2022

El enojo de Lionel Scaloni por las lesiones

"Tenemos algunos problemas, tenemos días para decidir el tema de la lista. Si soy sincero, no puedo asegurar al cien por cien, y por suerte o mala suerte tenemos la posibilidad. La lista que podríamos cambiar es la de 26, la prelista de 50 ya está cerrada", alertó el entrenador post goleada contra Emiratos Árabes Unidos por 5-0 en Abu Dhabi y dejó así la puerta abierta para una modificación futura.

"No les podemos decir a los jugadores que levanten la pierna en los amistosos, ya son bastante grandecitos para saber si están para jugar o no. Tenemos más días para definir la lista, esperemos que no suceda pero tenemos la chance de modificarla, dependiendo de cómo llegan", confesó Scaloni con desánimo.

Ángel Correa, del dolor a la ilusión

"La verdad que tenía muchas ilusiones de estar en el Mundial, porque ese es el sueño de todo futbolista. Y fue un golpe muy duro haberme quedado afuera de la lista final a último momento", reconoció el rosarino de 27 años en diálogo con TyC Sports apenas pisó el aeropuerto de Ezeiza.

"Las palabras públicas de aliento que me dieron Diego Simeone y Rodrigo De Paul las agradezco mucho, porque tanto este último como Nahuel Molina, más que compañeros de equipo en Atlético de Madrid son amigos, y por eso les deseé lo mejor para el Mundial, lo mismo que al resto de los muchachos", apuntó el delantero que finalmente jugará su primer Mundial.