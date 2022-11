"Tenemos algunos problemas, tenemos días para decidir el tema de la lista. Si soy sincero, no puedo asegurar al cien por cien, y por suerte o mala suerte tenemos la posibilidad. La lista que podríamos cambiar es la de 26, la prelista de 50 ya está cerrada", alertó el entrenador post goleada contra Emiratos Árabes Unidos por 5-0 en Abu Dhabi y dejó así la puerta abierta para una modificación futura.

Lionel Scaloni y un bombazo a días de Qatar 2022

La reglamentación les permitirá a los cuerpos técnicos mundialistas modificar los 26 nombres hasta el día anterior del primer partido.

Los futbolistas que no estuvieron en el amistoso de hoy por problemas físicos son Nicolás González, Paulo Dybala, Cristian "Cuti" Romero y Alejandro "Papu" Gómez. Si bien Lautaro Martínez practicó de manera diferenciada en las últimas horas, solamente se lo reservó de manera preventiva. Se estima que el delantero de la Fiorentina sería el gran candidato a ser desafectado.

"Les dimos minutos a algunos jugadores que no venían sumando minutos. Vamos a darles descanso ahora y nos prepararemos para el debut con Arabia Saudita, que no será sencillo", continuó en declaraciones a TyC Sports.

"No les podemos decir a los jugadores que levanten la pierna en los amistosos, ya son bastante grandecitos para saber si están para jugar o no. Tenemos más días para definir la lista, esperemos que no suceda pero tenemos la chance de modificarla, dependiendo de cómo llegan", confesó Scaloni con desánimo.

En relación a la victoria sobre Emiratos Árabes, el entrenador reconoció: "No era fácil jugar antes del Mundial, corríamos un poco de riesgo pero lo terminamos bien". Además, el entrenador analizó que tuvieron "desajustes normales" con un partido tan cercano al Mundial y vio "similitudes" con Arabia Saudita, rival del inicio este martes, a las 7 (hora argentina) en Doha.

Argentina regresará esta tarde a Doha, donde seguirá con el entrenamiento en la Universidad de Qatar, y buscará arribar de la mejor manera al partido inicial.