EL MONSTRUO DETRÁS DE LA AGRADABLE MÁSCARA: QUIÉN FUE TED BUNDY

Ted Bundy fue uno de los asesinos seriales más aterradores de todos los tiempos, responsable de una ola de crímenes que conmocionó a Estados Unidos durante la década de 1970.

Detrás de una apariencia encantadora y una personalidad carismática, ocultaba a un brutal asesino que utilizaba su capacidad de manipulación para ganarse la confianza de sus víctimas. Fingía estar lesionado, solicitaba ayuda o se hacía pasar por una figura de autoridad para acercarse a mujeres jóvenes, a quienes posteriormente agredía y asesinaba. Confesó haber cometido 30 asesinatos, aunque los investigadores sospechan que el número real de víctimas podría haber sido aún mayor.

Tras ser detenido y protagonizar dos fugas de prisión, Bundy fue capturado definitivamente el 15 de febrero de 1978 en Florida. Sus crímenes, su personalidad manipuladora y su capacidad para engañar incluso a quienes lo rodeaban lo convirtieron en uno de los criminales más conocidos de la historia. Finalmente, fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, a los 42 años, poniendo fin a uno de los casos criminales más estremecedores del siglo XX.

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