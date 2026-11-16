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Luis Caputo sostuvo que Javier Milei "ganará en primera vuelta" y dio su pronóstico económico para 2027

El ministro de Economía reconoció que "no comenzaron los mejores 18 meses de la historia" y lo adjudicó a fenómenos externos y al temor a que vuelva el kirchnerismo. Sin embargo, aseguró un 2027 tranquilo en términos económicos.

En 2027 gana el presidente Milei en primera vuelta

"En 2027 gana el presidente Milei en primera vuelta", aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: archivo)

"Para mí, el Presidente gana en primera vuelta, en cualquier escenario". Asi lo aseguró Luis Caputo, el ministro de Economía, en una entrevista con Eduardo Feinmann. El fucionario reconoció que no comenzaron los "18 mejores meses de la historia" como había pronosticado, pero dio una interpretación para esa situación que no se produjo.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó de exelentela reunión con la titular del FMI, Kristalina Geeorgieva (Foto: cuenta de Luis Caputo en X.)

"Me sorprendieron dos cosas: uno, la prolongación del shock internacional y la violencia. Se duplicó el precio del petróleo y las tasas internacionales subieron a los niveles que no se veían casi en las últimas décadas". Apuntó así al factor externo. Pero en la misma respuesta, dio otro dato: "Lo vengo diciendo hace muchas presentaciones, también influye el factor interno. El temor de mucha gente a que vuelva el kirchnerismo".

El presidente Javier Milei y el ministro de Econom&iacute;a, Luis Caputo, en el balc&oacute;n de la Casa de Gobierno. Caputo habl&oacute; de un a&ntilde;o "tranquilo" en materia econ&oacute;mica para 2027 y un triunfo electoral de Milei. (foto: Archivo)

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en el balcón de la Casa de Gobierno. Caputo habló de un año "tranquilo" en materia económica para 2027 y un triunfo electoral de Milei. (foto: Archivo)

Para intentar despejar esa misma incertidumbre, el ministro de Economía dijo sobre el año que se avecina: "Entramos a 2027 más fortalecidos que nunca. Vamos a tener superávit fiscal, equilibrio monetario, programa financiero cerrado y un mercado cambiario claramente mucho más sólido que en cualquier otro momento. Para que aquellos que piensan que va a haber volatilidad cambiaria, no parece tan obvio", expresó, y volvió a pronosticar: "Vamos a tener un año mucho más calmo de los que muchos predicen".

Por eso, en un momento de la entrevista se animó a decir que sucederá con la elección presidencial de 2027. "El kirchnerismo no es alternativa, independientemente de que la economía crezca al 1, 2 o 4 por ciento. Hay una lectura simplista que dice si la economía no crece al 4% vuelve el kirchnerismo. No pasa eso, ya hay un cambio. No veo escenario en que su mayoría la gente vote al kirchnerismo".

Entonces señaló: "Gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia".

Luis Caputo: "Esperábamos crecer más"

El ministro de Economía reconoció en la entrevista: “Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más”. Fue en ese momento del año - allá por el mes de abril - que se mostró tan confiado que señaló que íbamos a tener los "mejores 18 meses de la historia". En la entrevista de este lunes dio sus razones de por qué eso no fue así. Apuntó a factores externos e internos.

Caputo destacó que se duplicó el precio del petróleo por la guerra y el nivel de las tasas internacionales y eso produjo un parate en las expectativas del crecimiento. Agregó que eso también se refleja en menores nivel de aumento del PBI que se esperaban en otros países de la zona, como en Uruguay y Chile. La Argentina no fue la única perjudicada por esas causas.

Aunque luego volvió sobre otro argumento que esgrimió muchas veces. Según el ministro, hay un factor interno que ha definido como "el temor a que regrese al gobierno el kirchnerismo en 2027". Ese temor, en el plano local, hace que se frente también la recuperación económica.

Pero el titular del Palacio de Hacienda siempre se refiere a ese problema que describe con "dos caras". Habla de ese "temor al regreso K", pero al mismo tiempo, niega que eso pueda suceder en las elecciones de 2027.

Luis Caputo: la economía en 2027 y un triunfo de Milei en primera vuelta

El funcionario también lleva meses diciendo que el Gobierno tiene ya los elementos financieros como para afrontar los compromisos internacionales de 2027 y que además, posee los recursos como para evitar "turbulencias" en la economía durante el año electoral.

Por eso, para el ministro, el año próximo no tendrá ninguna de las complicaciones que han sucedido en otros años de elecciones - especialmente cuando está en juego la presidencia del país. “Es una oportunidad, una declaración como país de si queremos ser un país serio o no”, desafió el ministro. "Será un año mucho más calmo que lo muchos imganinan", se mostró confiado para 2027.

"Volver al modelo anterior es imposible, es querer tener un país con más pobres. Está claro que el camino es este, lo que no quiere decir que esto sea claro para todo el mundo. Así como la inflación es el impuesto más regresivo, la inestabilidad para mucha gente es un negocio en sí mismo, que se acostumbró a vivir de la inestabilidad", resumió.

En pocas palabras

  • Milei ganará en primera vuelta: El ministro de Economía proyectó la victoria del Presidente en las elecciones de 2027.
  • Factores de la economía: Caputo atribuyó la situación a shocks externos y al temor al retorno del kirchnerismo.
  • Pronóstico 2027: Aseguró un panorama económico fortalecido con superávit fiscal y equilibrio monetario.
Resumen generado por Thinkindot AI
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