Luis Caputo sostuvo que Javier Milei "ganará en primera vuelta" y dio su pronóstico económico para 2027

Entonces señaló: "Gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia".

Luis Caputo: "Esperábamos crecer más"

El ministro de Economía reconoció en la entrevista: “Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más”. Fue en ese momento del año - allá por el mes de abril - que se mostró tan confiado que señaló que íbamos a tener los "mejores 18 meses de la historia". En la entrevista de este lunes dio sus razones de por qué eso no fue así. Apuntó a factores externos e internos.

Caputo destacó que se duplicó el precio del petróleo por la guerra y el nivel de las tasas internacionales y eso produjo un parate en las expectativas del crecimiento. Agregó que eso también se refleja en menores nivel de aumento del PBI que se esperaban en otros países de la zona, como en Uruguay y Chile. La Argentina no fue la única perjudicada por esas causas.

Aunque luego volvió sobre otro argumento que esgrimió muchas veces. Según el ministro, hay un factor interno que ha definido como "el temor a que regrese al gobierno el kirchnerismo en 2027". Ese temor, en el plano local, hace que se frente también la recuperación económica.

Pero el titular del Palacio de Hacienda siempre se refiere a ese problema que describe con "dos caras". Habla de ese "temor al regreso K", pero al mismo tiempo, niega que eso pueda suceder en las elecciones de 2027.

Luis Caputo: la economía en 2027 y un triunfo de Milei en primera vuelta

El funcionario también lleva meses diciendo que el Gobierno tiene ya los elementos financieros como para afrontar los compromisos internacionales de 2027 y que además, posee los recursos como para evitar "turbulencias" en la economía durante el año electoral.

Por eso, para el ministro, el año próximo no tendrá ninguna de las complicaciones que han sucedido en otros años de elecciones - especialmente cuando está en juego la presidencia del país. “Es una oportunidad, una declaración como país de si queremos ser un país serio o no”, desafió el ministro. "Será un año mucho más calmo que lo muchos imganinan", se mostró confiado para 2027.

"Volver al modelo anterior es imposible, es querer tener un país con más pobres. Está claro que el camino es este, lo que no quiere decir que esto sea claro para todo el mundo. Así como la inflación es el impuesto más regresivo, la inestabilidad para mucha gente es un negocio en sí mismo, que se acostumbró a vivir de la inestabilidad", resumió.