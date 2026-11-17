DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre de 2026.

¿Cuáles son las fechas de cobro de diciembre para Pensiones No Contributivas (PNC)?

Las PNC por Invalidez, Vejez y para Madres de 7 hijos concentrarán sus pagos durante los primeros tres días hábiles del calendario:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.

¿Cómo consultar la fecha y sucursal bancaria de pago en Mi ANSES?

Para confirmar la entidad financiera asignada y ratificar el día de acreditación: