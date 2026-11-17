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DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre de 2026.
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DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre de 2026.
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DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre de 2026.
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DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre de 2026.
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DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre de 2026.
¿Cuáles son las fechas de cobro de diciembre para Pensiones No Contributivas (PNC)?
Las PNC por Invalidez, Vejez y para Madres de 7 hijos concentrarán sus pagos durante los primeros tres días hábiles del calendario:
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DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.
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DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.
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DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.
¿Cómo consultar la fecha y sucursal bancaria de pago en Mi ANSES?
Para confirmar la entidad financiera asignada y ratificar el día de acreditación:
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Acceder al portal web oficial o a la app Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
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Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".
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Seleccionar la opción "Cuándo y dónde cobro".
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Verificar la sucursal de pago asignada y constatar el cronograma de acreditación.